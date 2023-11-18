Містечко пенсильванських вуглекопів

Василь МАХНО

 

Тут жирний вугіль – масло – житній хліб

Червоне зерносховище і хлів

В містечку – церква і місцева пошта

Якби знаття що білка і єнот

десь притаїлись – Бо скавчить койот

й живе своїм – як кажуть – власним коштом

 

Навколо міста – фермерські сади

за них і землю точаться суди

з минулого століття – так нізвідки

хтось взяв в оренду чи позичив в борг

про це забув – здається – навіть бог

й присяжні судді і продажні свідки

 

Похилий млин скалічено кульгав

Самотній міст ловив – як звично – ґав

Койот то щикає – то нявкає – та врешті

провінція – містечко двох складів

крамниць не густо – товариство вдів

і дочок революції – і ще щось

 

що схоже на музей історії  ремесел

роди місцеві – їхні гнуті чресла

вугільний пил – вугільний склад – вагон

покинуті копальні без породи

за річкою – пощикують койоти

в ріці – піщаний окунь і вугор

 

вдівці та вдови скрають час в таверні

церковній службі – у якійсь майстерні

нащадки вуглекопів – бо вони

тут поселились щоб  вдихати вугіль

щоб писк койотів наслухати  вухом –

наївні лемки й темні русини

 

лем їм не бíда в гамерицкім краю

ні гір ні хыж вони не пам’ятають

ні де згубився лемківський король

той що прибув перед Колумбом – звісно –

у лемківських закінченнях затісно

й незвично без овець та їх коров

 

діди в землі – слова із євангéлій

під містом нори із вугільних келій

–що їдуть гір пихаті мазури–

затягне хтось із пам'яті в таверні

старіє місто для живих і мертвих

вдивляючись в кириличні копри

 

18.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Німецький журналіст за кремлівські гроші
Максим МУЛЯР
У Німеччині розпалюється скандал навколо відомого публіциста Губерт Зайпель, виявляється він працював на Кремль за непогані гроші. Формував позитивний імідж Росії та Путіна. Та хіба лише він?
17.11.23 | | У світі
632-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення.
17.11.23 | | Україна
Шлях до свободи чи неминуча відповідальність?
Оксана Дащаківська
Справедливість – це не про користь лиш, а й про зменшення страждання. Тому це буде однією з вимог українського суспільства.
16.11.23 | | Галичина
631-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
16.11.23 | | Україна
Пригоди львівських сурмачів
Юрій Винничук
Як лиш згадаю, скільки років я нудив про те, що треба сурмача на Ратушу! Всі махали головами: ая, ая, треба. І ніц не робили
15.11.23 | | Дискурси
Караїми Галича: понад століття тому і сьогодні
Антон Божук
Опублікована акурат 110 років тому у двотижневику «Ілюстрована Україна» розвідка Володимира Гребеняка про історію караїмської громади у нас
15.11.23 | | Минуле
Еміграція та солідарність
Нам, українцям, треба мати менше претензій до світу, до себе, до тих, хто поруч. Бо ця претензійність підточує нас.
15.11.23 | | Галичина
630-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
15.11.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.