Німеччина планує подвоїти військову допомогу Україні.

Таким чином німецька допомога Україні сягне восьми мільярдів євро.

 

 

Урядова коаліція Німеччини під проводом бундесканцлера Олафа Шольца погодила рішення про дворазове збільшення обсягів допомоги Україні у 2024 році. Про це в неділю, 12 листопада, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерело, знайоме з перебігом перемовин про формування федерального бюджету ФРН на 2024 рік, але побажало залишитися анонімним, оскільки ці плани ще не були офіційно оголошені. Таким чином німецька допомога Україні сягне восьми мільярдів євро.

 

Як наголошує співрозмовник аґенції, у разі схвалення цього плану парламентом Німеччини рівень витрат країни на оборону перевищить позначку в два відсотки від ВВП, закладену в договорі НАТО, і становитиме 2,1%. Очікується, що комітет з бюджету Бундестаґу схвалить цю ініціативу наступного тижня. Міністерство оборони ФРН наразі від коментарів відмовляється.

 

Німеччина є найбільшим постачальником військової допомоги Україні в Європі, зазначається в публікації. У світовому масштабі вона займає другий рядок – після США. З моменту російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні допомоги на суму близько 24 млрд євро. З них 17 мільярдів євро, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, становить військова допомога. Це основні бойові танки Leopard 2, броньовані бойові машини піхоти Marder, протиракетні комплекси Iris-T і Patriot, зенітні установки, системи залпового вогню тощо.

 

Європейська Унія загалом з моменту повномасштабного вторгнення надала Києву озброєння та обладнання на суму близько 25 млрд євро.

12.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
626-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
11.11.23 | | Україна
Руська, 3
Юрко ПРОХАСЬКО
Сутінки сіялися не зверху, а снувалися знизу, як наростає стосик піску всередині клепсидри. Над темінню вулиць висіли каламутні жовті ліхтарі...
10.11.23 | | Дискурси
625-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
10.11.23 | | Україна
Вона вже є
Тарас Прохасько
Нашу перемогу потрібно сприймати не як розгром ненависної імперії, а як чудо захищеної можливості бути собою. Для самого себе, бо більше нікому не мусимо бути потрібними
09.11.23 | | Дискурси
Віктор Косенко – композитор, який випередив час
Галина Бабій
У Львові музиканти молодої генерації віолончеліст Гліб Сасько та піаністка Марія Клименко виконають твори Віктора Косенка, одного з найталановитіших і в той же час найзагадковіших українських композиторів ХХ століття.
09.11.23 | | Штука
Сильні досвідом предків
Українська державність існувала тоді, коли було українське військо. Інших періодів у нашій історії немає. Не було війська – не було Української держави.
09.11.23 | | Галичина
624-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
09.11.23 | | Україна
Життя під чоботом
Юрій Винничук
Поруч із людьми, які розповідали в КҐБ геть усе, що знали, даючи ще й відповідні оцінки творам Калинців, траплялися й такі, які нізащо не кололися
08.11.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.