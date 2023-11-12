Німеччина планує подвоїти військову допомогу Україні.

Таким чином німецька допомога Україні сягне восьми мільярдів євро.

Урядова коаліція Німеччини під проводом бундесканцлера Олафа Шольца погодила рішення про дворазове збільшення обсягів допомоги Україні у 2024 році. Про це в неділю, 12 листопада, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерело, знайоме з перебігом перемовин про формування федерального бюджету ФРН на 2024 рік, але побажало залишитися анонімним, оскільки ці плани ще не були офіційно оголошені. Таким чином німецька допомога Україні сягне восьми мільярдів євро.

Як наголошує співрозмовник аґенції, у разі схвалення цього плану парламентом Німеччини рівень витрат країни на оборону перевищить позначку в два відсотки від ВВП, закладену в договорі НАТО, і становитиме 2,1%. Очікується, що комітет з бюджету Бундестаґу схвалить цю ініціативу наступного тижня. Міністерство оборони ФРН наразі від коментарів відмовляється.

Німеччина є найбільшим постачальником військової допомоги Україні в Європі, зазначається в публікації. У світовому масштабі вона займає другий рядок – після США. З моменту російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні допомоги на суму близько 24 млрд євро. З них 17 мільярдів євро, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, становить військова допомога. Це основні бойові танки Leopard 2, броньовані бойові машини піхоти Marder, протиракетні комплекси Iris-T і Patriot, зенітні установки, системи залпового вогню тощо.

Європейська Унія загалом з моменту повномасштабного вторгнення надала Києву озброєння та обладнання на суму близько 25 млрд євро.