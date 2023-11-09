Міноборони Німеччині репрезентувало принципи нової оборонної політики.

Бундесвер, за твердженням глави військового відомства ФРН, має стати «хребтом стримування» в Європі.

 

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у четвер, 9 листопада, репрезентував нові керівні принципи оборонної політики для Бундесверу (Verteidigungspolitischen Richtlinien für die Bundeswehr). Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію, опубліковану на сайті військового відомства ФРН.

 

У 33-сторінковому документі сформульовано основну місію німецьких збройних сил на найближчі роки та визначено «основи ефективного, боєздатного Бундесверу майбутнього, у тому числі в аспекті особового складу, організації, інфраструктури, бюджету та фінансів». Нові принципи безпосередньо пов'язані зі Стратегією національної безпеки (Nationale Sicherheitsstrategie), ухваленою в Німеччині влітку цього року.

 

Ключовий принцип, сформульований у документі, – переорієнтація Бундесверу на виконання завдання «сучасної національної та союзницької оборони», а також створення необхідних для цього структур, як, наприклад, бригада в Литві.

 

Документ розділений на п'ять розділів, присвячених принципам будівництва національної оборони, спільної роботи зі союзниками по НАТО, протидії кіберзагрозам, а також фінансуванню Бундесверу, впровадженню інновацій, збільшенню особового складу збройних сил та державним закупівлям.

 

Пісторіус, репрезентуючи нові принципи, нагадав, що з російським вторгненням в Україну війна повернулася до Європи. «Це означає, що ситуація зі загрозами змінилася. Будучи найгустонаселенішою та економічно найсильнішою країною в центрі Європи, Німеччина має стати хребтом стримування та колективної оборони в Європі», – заявив міністр оборони ФРН.

 

Нові принципи він назвав «інструментом для амбітного й реалістичного планування, яке заслуговує на довіру». «У нову епоху Німеччина дорослішає з погляду політики безпеки. Засадничі принципи оборонної політики є керівництвом для необхідних та глибоких змін у менталітеті у сфері політики безпеки», – заявив Пісторіус.

09.11.2023

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