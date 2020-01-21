З'явилась надія на панацею від раку.

Науковцям з Університету Кардіффа вдалося виявити особливий вид клітин Т-лімфоцитів, які знищують ракові клітини, ігноруючи здорові. Унікальність відкриття в тому, що ці Т-лімфоцити розпізнають усі види раку: “one-size-fits-all” (одна панацея на всі випадки). Стаття про дослідження була вчора опублікована в Nature Immunology [Crowther, M.D., Dolton, G., Legut, M. et al. Genome-wide CRISPR–Cas9 screening reveals ubiquitous T cell cancer targeting via the monomorphic MHC class I-related protein MR1. Nat Immunol (2020)]

На поверхні Т-лімфоцитів є хімічні рецептори, за допомогою яких вони визначають антигени, небезпечні для організму. Звичайні Т-лімфоцити сканують поверхню інших клітин, щоб знайти аномалії й усунути ракові клітини, які експресують аномальні білки, ігноруючи при цьому клітини, які містять тільки "нормальні" білки без аномалій.

Скануюча система Т-клітини розпізнає невеликі частини клітинних білків, які пов'язані з молекулами клітинної поверхні, званими людським лейкоцитарним антигеном (HLA), дозволяючи Т-клітинам-кілерам бачити, що відбувається всередині клітин, скануючи лиш поверхню. HLA широко варіюється у різних людей, що раніше завадило вченим створити єдину терапію на основі Т-клітин, яка націлена на більшість ракових захворювань. Кардіффське ж дослідження описує унікальний рецептор Т-лімфоцита (TCR), який може розпізнавати багато типів раку за допомогою однієї HLA-подібної молекули, званої MR1.

Тож знайдена вченими клітина, на відміну від інших, може атакувати широкий спектр ракових клітин. Метод вже випробуваний на клітинах раку легенів, шкіри, крові, кишечника, грудей, кістки, простати, яєчників, нирок і шийки матки.

Кардіффська група також змогла показати, що Т-клітини пацієнтів з меланомою, модифіковані для експресії цього нового TCR, можуть руйнувати не тільки власні ракові клітини пацієнта, а й ракові клітини інших пацієнтів у лабораторії, незалежно від типу HLA пацієнта.

Як саме Т-лімфоцит відрізняє ракові клітини від здорових, поки зрозуміло не повністю. Рецептор Т-лімфоцита взаємодіє з молекулою під назвою MR1, яка є на поверхні кожної клітини людського організму. Вважається, що ракові клітини "використовують" MR1 для маскування від імунної системи. Однак виявлений в Кардіффі Т-лімфоцит, вважають дослідники, може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і що це клітина пухлини.

Отже, нова парадигма в лікуванні раку, Т-клітинна терапія, полягатиме в тому, що в організмі хворого відбирають імунні клітини, модифікують їх і повертають у кров пацієнта для пошуку і знищення ракових клітин.

Професор Ендрю Сьюелл, провідний автор дослідження й експерт з Т-клітин із Медичної школи Кардіффського університету, сказав, що було "дуже незвично" знайти ТКР з такою широкою специфічністю раку, і це підняло перспективу "універсальної" терапії онкозахворювань:

"Ми сподіваємось, що цей новий TCR може надати нам інший шлях для націлювання та знищення широкого спектру ракових захворювань у всіх людей. Сучасна терапія на основі TCR може використовуватися тільки для деяких пацієнтів і деяких ракових захворювань. Націлювання на рак через МР1 Т-клітини піднімає перспективу «універсального» лікування раку: єдиний тип Т-клітин, який може бути здатний знищити багато різних типів раку в популяції. Раніше ніхто не вірив, що таке це можливо.

Є багато перешкод, які потрібно подолати; однак якщо це тестування буде успішним, то я сподіваюся, що це нове лікування може бути використано у пацієнтів через кілька років."