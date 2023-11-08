Ізраїльські військовики знищили вже понад 130 тунелів ХАМАС у Секторі Ґаза.

Там розташовані командні пункти, пункти управління та зв'язку, а також майданчики для запуску ракет.

З початку ескалації конфлікту на Близькому Сході ізраїльські військовики знищили у Секторі Ґаза понад 130 підземних тунелів, які належать терористичному угрупованню ХАМАС. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ).

«Бойові сапери, які воюють у Ґазі, знищують зброю противника та виявляють, викривають і підривають шахти тунелів. З розширенням наземної операції в Секторі Ґаза солдати руйнують терористичну інфраструктуру ХАМАС», — йдеться в пресрелізі ЦАГАЛУ, опублікованому в середу, восьмого листопада

На опублікованих на офіційному сайті ЦАГАЛ відео демонструється, як важка техніка руйнує входи до тунельних шахт, які бойовики ХАМАС, використовують для укриття та утримання заручників. У заяві ізраїльської армії зазначається, що запаси питної води та кисню в тунелях свідчать про заплановане тривале перебування в них.

Військовий експерт Харель Хорев із Тель-Авівського університету заявив, що тунелі ХАМАС простягаються на десятки кілометрів під землею. «Там розташовані командні пункти, пункти управління та зв'язку, а також майданчики для запуску ракет», – зазначив він у розмові з CNN.

Деякі підземні укриття бойовиків забетоновані зсередини та забезпечені електрикою. Входи в них можуть розташовуватись у житлових будинках або мечетях. У середньому їхня висота становить два метри, ширина – один метр. «Але є й тунелі, пристосовані для проїзду автомобілів», – наголосив експерт.