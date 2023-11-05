620-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З наближенням зими розповіді очевидців з дислокованих в Україні російських військ свідчать про те, що одвічна боротьба солдата зі стихією залишається головною турботою для російської армії. • 1 листопада 2023 року російські солдати, які нещодавно повернулися додому, виступаючи на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві, розповіли, що тижнями поспіль були "мокрими з голови до ніг" на передовій. Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в болоті, що пронизує все навколо. • Підтримання гідного рівня особистого комфорту та належного адміністрування на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії. Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано забезпечують дотримання базових принципів польового адміністрування. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою.

10:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 118 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 120 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 На Закарпатті оголошено триденну жалобу за воїнами 128 ОГШБр, які загинули внаслідок ворожого ракетного удару в Запорізькій області, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

154,8% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

57,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

162,2% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

239,4% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

77,8% РСЗВ (з них 3,0% за минулий тиждень),

40,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр". Очевидно, йдеться про малий ракетний корабель "Аскольд" типу "Каракурт", який був спущений на воду тільки у вересні 2021 році і ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Вчора росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, а також є поранені, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив провести перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї ОГШБр унаслідок ракетного удару РФ по Запорізькій області.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський, коментуючи для медіа есей Головнокомандувача України генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні, наголосив, що війна в Україні не є «патовою ситуацією». Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 4 листопада заявив, що нинішня ситуація на передовій «не є патовою», навіть якщо «минув час» і «люди втомилися». Зеленський підкреслив, що Україна надає пріоритет безпеці своїх військовослужбовців і потребує американських винищувачів F-16 і ППО, щоб отримати перевагу над російськими силами. Зеленський нагадав, що багато спостерігачів поспішили назвати ситуацію на полі бою у 2022 році «патовою», але українські сили за допомогою кількох «хитрощів, тактик [і] військових дій» змогли звільнити Харківську область і західний (правий) берег Херсонської області. Зеленський додав, що Путін не зупиниться на нині окупованих Росією рубежах, і зазначив, що Україна «не має права навіть думати про те, щоб здатися». Заяви Зеленського багато в чому віддзеркалюють основні аргументи в есеї Залужного під назвою «Сучасна позиційна війна і як у ній виграти».

• У великому есеї Залужного «Сучасна позиційна війна і як у ній виграти» більш чітко, ніж у короткій статті та статті в журналі Economist, викладено міркування Залужного щодо змін, які Україна має здійснити, щоб подолати поточну «позиційну» стадію війни. Залужний писав, що війна «поступово переходить до позиційної форми», і зазначав, що Україні необхідно отримати перевагу в повітрі; проривати мінні загородження по глибині; підвищення ефективності контрбатарейної боротьби; створювати та готувати необхідні резерви; нарощувати засоби радіоелектронної боротьби для подолання позиційної війни. Позиційна війна стосується військових операцій, які не призводять до швидких або різких змін на лінії фронту, незважаючи на постійні зусилля обох сторін покращити свої позиції. Примітно, що Залужний у своєму есеї не сказав, що війна зайшла в глухий кут і не припустив, що Україна не може досягти успіху. Його реферат скоріше зосереджувався на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є наслідком техніко-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими й українськими військами. Залужний розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку Росії – зокрема це значні втрати російської авіації, використання Україною західного ракетно-артилерійського озброєння і неспроможність Росії скористатися перевагами своїх людських мобілізаційних ресурсів через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми. Залужний стверджував, що аби уникнути «окопної війни» у стилі Першої світової та перейти до маневреної війни, Україна має розробити нові підходи, включаючи технологічні та інші зміни, деякі з яких залежать від підтримки Заходу, а інші вимагають адаптації в українській армії, державі та суспільства. Залужний зробив висновок, що позиційна війна вигідна Росії, оскільки вона затягує війну і може дозволити Москві досягти переваги в певних областях. Залужний стверджував, що Україна чи Росія можуть повернутися до швидкої маневрової війни за відповідних обставин – для України це має включати військові ресурси, надані Заходом. В есе Залужного йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що війна зайшла в глухий кут.

• Зеленський також спростував інформацію Заходу про те, що офіційні особи США й Європи тиснуть на українських чиновників, щоб вони обговорили можливість мирних переговорів. Джерела NBC заявили, що ці дискусії відбулися під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України минулого місяця і стали результатом визнання Україною занепокоєння Заходу тим, що війна зайшла в «патову ситуацію». Зеленський під час пресконференції 4 листопада заявив, що як лідер України може засвідчити, що ніхто в Європі чи США не тисне на нього, щоб обговорити мирні переговори. Фон дер Ляєн також висловила підтримку суверенітету України.

• NBC додав, що офіційні особи США не мають жодних ознак того, що президент Росії Путін готовий вести переговори з Україною чи має сумніви, що Росія може продовжувати війну, доки західна допомога Україні не припиниться. Наступальні операції Росії навколо Авдіївки свідчать про те, що Кремль продовжує вірити, що можна досягти своїх цілей за допомогою військової сили, і навряд чи піде на мирні переговори з Україною, хіба аби виграти час для відновлення для майбутніх наступальних операцій. Тиск на Україну з метою переговорів про припинення війни, найімовірніше, залишатиметься безглуздим, якщо не шкідливим, доки Путін вірить, що може досягти своїх цілей на полі бою.

• Російське міністерство оборони нібито використало заяви про те, що сирійський уряд погодився постачати зброю підтримуваній Іраном ліванській Хезболлі, щоб підпорядкувати залишки "групи Ваґнера" в Сирії та захопити їхні системи ППО.

• Російські війська 3 і 4 листопада завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• Українські війська 4 листопада продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські мілблогери стверджували, що українські війська просунулися вздовж лісосмуги на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і закріплюються в цьому районі.

• Англомовне російське видання The Moscow Times повідомило, що російський уряд звільнив генерального директора ТАСС Сєрґєя Міхайлова 5 липня через те, що ТАСС не погодився з наративами Кремля, повідомляючи про повстання "групи Ваґнера".

• Російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для подальшої підтримки спроб маніпулювати результатами на користь президента Росії Путіна.

• ВВС і російське опозиційне видання «Медіазона» підтвердили, що з 24 лютого 2022 року станом на 3 листопада 2023 року під час війни в Україні загинуло щонайменше 35 780 російських військовослужбовців, у тому числі 923 загинули за останні два тижні.

• Російська влада продовжує роботу з поселення російських громадян в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: