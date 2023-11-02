Німеччина закликає провести фундаментальну реформу Євроунії.

Передовсім йдеться про відмову від принципу одноголосних рішень у ЄУ.

Німеччина виступає за необхідність докорінних реформ у Європейській Унії. У четвер, другого листопада, на конференції глав зовнішньополітичних відомств європейських країн у Берліні. міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) виступила з пропозиціями щодо змін, «необхідних для того збереження здатність організації діяти навіть після запланованого приєднання нових країн». Про це повідомило радіо Deutschlandfunk.

При цьому керівниця німецької дипломатії вказала на неконтрольований ризик внутрішньої блокади та зниження дієздатності Євроунії після її розширення до 36 і більше членів. Тож, на її переконання, слід відступити від принципу одноголосних рішень у ЄУ та ухвалювати рішення за принципом більшості. Водночас вона вважає, що склад Єврокомісії та Європарламенту не має збільшуватись після приєднання до ЄУ нових країн.

«Як ми можемо забезпечити континуацію роботи наших інститутів навіть тоді, коли в ЄУ буде дюжина нових членів?» – запитала Бербок і вказала на необхідність відповісти на це запитання найближчим часом. За її словами, розширення Євроунії не означає її автоматичного посилення. «Нам треба не тільки прикрасити свій фасад, а й зміцнити свою конструкцію. Якщо кількість країн ЄУ збільшиться майже на третину, то організації потрібна міцна структура від підвалу до даху», – додала вона.

За словами німецької міністерки, вона усвідомлює всю складність та тривалість такого процесу, але ці зусилля необхідні та мають по можливості привести до результатів протягом наступної легіслатури Європарламенту з 2024 до 2029 року. Вона висловила сподівання, що конкретний план реформ буде визначено у першій половині 2024 року за бельгійського головування в ЄУ.

У своєму виступі Бербок вкотре запевнила особливо Україну в можливості вступу до Євроунії. «Серце Європи б'ється у Києві», – заявила вона. Окрім того, кандидатами на членство в ЄУ є Молдова, Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Туреччина.