617-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:39 Державна прикордонна служба України застерегла про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через страйк польських перевізників. ДПСУ нагадує, що 3 листопада польські перевізники планують тривалу акцію й мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що їхатиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення можливі і на в’їзд до Польщі, і на виїзд.

11:12 Кількість штурмів на авдіївському напрямку дещо зменшилася, констатує речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. "Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно. Він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі. Безуспішними були його наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського", - сказав Штупун в етері національного телемаратону. Відповідаючи на питання, яка ситуація поблизу Авдіївського терикону, речник відзначив, що наразі бої тривають, ворог намагається зашкодити Силам оборони перехопити ініціативу. Штупун не виключив, що ворог найближчим часом "ще спробує одну хвилю піти вперед".

10:47 На Одещині нейтралізували злочинне угруповання, котре нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку автомобілем "швидкої допомоги". "Такий «трансфер» доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками", - йдеться у повідомленні СБУ. Під час операції "швидку" зупинили на трасі "Одеса-Рені", котра з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів. Також затримали організаторів угруповання - двох іноземних громадян із посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканця Одещини.

10:21 Іще три американські штати - Вашингтон, Меріленд і Аризона - визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про жертв Голодомору, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Уже 31 американський штат видав прокламації про визнання Великого голоду геноцидом.

10:06 Національна аґенція з питань запобігання корупції внесла корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. "Швейцарська корпорація Nestle є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес в 187 країнах світу. Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу", - йдеться у повідомленні Антикорупційної аґенції. За даними НАЗК, станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала в Росії сім фабрик. Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з РФ.

09:45 Міністерство закордонних справ України закликало Анкару надати пояснення через участь представників російської окупаційної адміністрації в Ялті у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у Туреччині. "Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю... Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів - частина території України, тимчасово окупована Росією. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", - заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

09:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

153,4% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

57,0% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

161,0% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

236,7% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

76,3% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

40,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:05 Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю, пише Politico.

09:01 Станом на 07:00 в Чорн5ому морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 В Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували сімох осіб із гепатитом A: четверо дорослих і троє дітей, повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталя Дьоміна. Усі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої тяжкості. Важких немає.

08:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — активізувалися ворожі ДРГ біля держкордону на Чернігівщині.

• Сватівський відтинок — росіяни мали часткові успіхи південніше Масютівки, в першу чергу це відбулося за рахунок переваги у живій силі. Ворог атакував Синьківку - успіху не мав. Тривають зіткнення біля Першотравневого та Орлянки. Ворог проводить ротацію особового складу та освіжає сили в багатьох місцях відтинку. Варто очікувати нових масштабних наступів.

• Бахмутський напрямок — ворог намагається контратакувати біля Кліщіївки та Андріївки відносно свіжими силами.

• Авдіївський відтинок — біля Новокалинового ворог мав частковий успіх. Біля Степового лінією розмежування стало залізничне полотно. Росіяни намагаються зайти в Авдіївський коксохім, але закріпитися не можуть, змушені або втікати або гинути. Натомість противник налагоджує логістику, перетворюючи Красногорівку у важливий опорний пункт. На південному фасі росіяни продовжують тиск в районі Опитного та Водяного, вони хочуть за рахунок виснаження досягти успіхів. Ситуація важка. Біля Мар'їнки спроби ворога покращити тактичне положення успіху не мали.

• Бердянський відтинок — без змін, зіткнення тривають біля Приютного. Ворог розпочав штурмові дії біля села Шевченко, мав частковий успіх.

• Запорізький відтинок — біля Роботиного Силам Оборону вдалося зайняти одну із висот. Ворог проводить ротацію та вводить в бій нові з'єднання. При цьому активно контратакує наші сили. На жаль, в цій битві вирішує кількість піхоти і відповідно ворог може ще довго терпіти важкі втрати.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 1 листопада оцінив, що війна в Україні набула позиційного характеру, і запропонував низку рекомендацій щодо відновлення Україною маневру на полі бою. У есе під назвою "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти" та в інтерв’ю The Economist Залужний окреслив поточну оперативну обстановку в Україні та зазначив, що, незважаючи на кілька раніше успішних українських контрнаступальних операцій у 2022 році, війна зараз "поступово переходить до позиційної форми". Залужний сильно підкреслив, що нинішній позиційний характер війни є значною мірою результатом військового паритету між українськими та російськими силами, зазначивши, що глибоке та драматичне проникнення України на російські лінії, швидше за все, буде неможливим за відносної технологічної і тактичної рівноваги між українськими та російськими силами, яка зараз існує. У своєму інтерв’ю The Economist Залужний визнав, що технологічний і тактичний паритет між протиборчими силами в Україні призвів до "патової ситуації", подібної до випадку Першої світової війни. У більш розширеному есе на цю тему Залужний, зокрема, утримався від класифікації ситуації як повністю патової, а натомість визначив її як "позиційну" війну, що є результатом аспектів цього технологічно-тактичного паритету. За словами Залужного, здатність України подолати цей технологічно-тактичний паритет залежатиме від здатності України забезпечити п’ять основних оперативних компонентів, які стали особливо значущими з літа 2023 року — завоювання переваги в повітрі; глибокий прорив російських мінних загороджень; підвищення ефективності контрбатарейної боротьби; створення та підготовка необхідних резервів та нарощування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

• Залужний запропонував низку конкретних тактичних рішень п’яти оперативних компонентів, які створили умови для ведення позиційної війни, що, на його думку, дозволить Україні подолати військовий паритет з російськими силами. Щодо питання переваги в повітрі, Залужний стверджує, що українським військам необхідно значно покращити можливості безпілотників, щоб отримати перевагу в повітрі вздовж лінії фронту та що українським військам необхідно перевантажити російську ППО, нейтралізувати російські ударні безпілотники та погіршити російську видимість над фронтом шляхом масового розгортання дешевих безпілотників, розробки спеціальних безпілотників, призначених для ураження російських ударних безпілотників, і застосування комплексів РЕБ по всьому фронту. Залужний стверджує, що для подолання проблем застосування РЕБ на фронті українським силам необхідно запровадити необхідні процеси командування та управління комплексами РЕБ, збільшити можливості виробництва РЕБ та оптимізувати взаємодію з волонтерськими організаціями, які надають менші комплекси РЕБ українським військам. Залужний також рекомендував українським силам покращити заходи протидії РЕБ та розробити нові безпілотники з урахуванням РЕБ. Для досягнення контрбатарейної переваги Залужний рекомендував українським силам використовувати більше розвідувальних та ударних безпілотників для покращення контрбатарейного вогню, а також стверджував, що українським силам необхідно посилити GPS-підтримку українських контрбатарейних підрозділів та збільшити кількість засобів контрбатарейної боротьби. Залужний заявив, що вдосконалені датчики, ширші і різноманітні засоби розмінування та обладнання для боротьби з безпілотниками дозволять українським силам більш успішно проривати російські мінні загородження в глибину, перебуваючи під прикриттям.

• Російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних піхотних штурмів на українські позиції в районі Авдіївки. Прокремлівський російський мілблогер стверджує, що російські війська під Авдіївкою значно сповільнили темпи наземних атак на північ і південь від Авдіївки на користь інтенсивного непрямого вогню по українських передових позиціях і тилових районах. Російські війська, можливо, проводять кампанію з блокування українських ресурсів в районі Авдіївки, але цей інтенсивний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською перебойовою підготовкою напередодні чергової хвилі російських атак. Інші мілблогери також характеризують нинішні російські операції як "підготовчу підтримку", ймовірно, для подальших атак. Речник української Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун також заявив 30 жовтня, що російські війська готуються до проведення "м'ясних атак" (розмовний жаргон для лобових атак піхоти) під Авдіївкою і тренують штурмові підрозділи "Штурм-Z", що складаються здебільшого з призовників, для майбутніх штурмів. Російські війська, можливо, готуються до переходу до таких лобових штурмів піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні матеріальні втрати в Авдіївці протягом жовтня. Геолокаційний проект з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційні супутникові знімки, щоб підтвердити, що з 9 жовтня російські війська зазнали щонайменше 197 пошкоджених і знищених транспортних засобів, втративши 99 машин під час першої хвилі штурмів з 9 по 13 жовтня, 94 машини під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджені і 18 потенційно втрачених машин з 24 по 31 жовтня. GeoConfirmed охарактеризував російські зусилля під Авдіївкою, як найбільш втратні за всю війну в Україні.

• Нинішня ситуація біля Авдіївки є мікрокосмом ширшої неспроможності російського генштабу засвоїти та поширити уроки, засвоєні російськими військами під час попередніх невдалих наступальних зусиль в Україні, на інші угруповання сил на всьому театрі дій. Протягом 2022 і 2023 років різні російські підрозділи здійснювали подібні катастрофічні механізовані атаки з фронтальними атаками піхоти на укріплені українські позиції на кількох різних напрямках, що свідчить про те, що основна провина за брак стратегічної адаптації лежить на російському генеральному штабі. Російські війська раніше, взимку 2022-2023 років, зазнали значних людських і матеріальних втрат під час невдалого наступу на Вугледар на заході Донецької області, який характеризувався кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції. Ці важкі піхотні атаки повністю знищили російські підрозділи, що брали в них участь, включно з 155-ю морською піхотною бригадою (Тихоокеанський флот), якій, за повідомленнями, довелося кілька разів відновлюватися через втрати, яких вона зазнала біля Вугледара. Незважаючи на це, підрозділи 1-го армійського корпусу "ДНР", що діють під командуванням 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, та підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу нещодавно провели аналогічні дорогі механізовані штурми під Авдіївкою. Той факт, що два дуже різних угруповання військ брали участь у подібних неефективних операціях, свідчить про те, що російське військове командування не намагається засвоїти і поширити уроки на всьому театрі бойових дій або, в даному випадку, навіть в межах одного військового округу. За засвоєння уроків, адаптацію російської доктрини, а також поширення уроків і нових підходів у військах засадничо відповідає генеральний штаб. Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов несе повну відповідальність за цей провал і як начальник російського генерального штабу, і як головнокомандувач театру військових дій. Контраст між невдачею Герасимова та вдумливою і публічною оцінкою генералом Залужним викликів, що стоять перед Україною, і шляхів їх вирішення, вражає.

• 1 листопада українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Російські джерела стверджували, що українські сили безуспішно атакували поблизу Зеленопілля (12 км на південний захід від Бахмута) та вздовж ділянки залізничної колії між Кліщіївкою (7 км на південний захід від Бахмута) і Андріївкою (10 км на південний захід від Бахмута). Російський мілблогер стверджував, що українські сили незначно просунулися від Щербаків (18 км на захід від Оріхова) до Мирного (16 км на південний захід від Оріхова) і досягли успіхів на захід від Роботиного.

• Міністр оборони Росії Шойґу підтвердив, що президент Росії Путін обґрунтував триваючу наземну діяльність України на східному (лівому) березі Херсонської області як частину українського контрнаступу.

• Російські війська в ніч з 31 жовтня на 1 листопада завдали відносно великої серії ударів з безпілотників і ракет, переважно по Полтавській області.

• Російські військові, схоже, готові відновити свої військові округи як головний об’єднаний штаб своїх сухопутних сил, одночасно передаючи військово-морські засоби назад під командування ВМС Росії.

• Російські джерела припустили, що Павел Прігожин, син загиблого фінансиста "Ваґнера" Євгєнія Прігожина, офіційно є виконувачем обов'язків керівника "вагнерівських уламків", які діяли під егідою Росгвардії.

07:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: