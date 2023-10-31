Делегація Ізраїлю в ООН вбрала жовті зірки Давида.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню, допоки не здолає ХАМАС.

Делегація Ізраїлю на засідання Ради безпеки ООН одягла жовті зірки Давида. Про це повідомила газета The Times of Israel. Представники Ізраїлю пообіцяли носити зірки доти, допоки члени Ради не засудять напад ХАМАСу на Ізраїль. Як відомо, німецькі нацисти змушували євреїв носити жовті шестикутні зірки як ознаку обмеження в правах.

«Як мої дідусі та бабусі, а також дідусі та бабусі мільйонів євреїв, відтепер я і моя команда носитимемо жовті зірки», – оголосив постійний представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан. Він додав, що носитиме зірку з написом never again (ніколи більше) як «символ гордості».

Ердан засудив РБ ООН за мовчання після того, як вона відхилила чотири проєкти резолюції щодо війни Ізраїлю та палестинського радикального угруповання ХАМАС. Дві з них із різницею в тиждень підготувала Росія, ще одну – Бразилія. Їхні проєкти заблокували, бо в них не згадувалося право Ізраїлю на самооборону. Проєкт США, своєю чергою, заблокувала сама Росія, оскільки в ньому не було чіткого заклику до припинення вогню.

У п'ятницю, 28 жовтня, резолюцію, що ні до чого не зобов'язує, ухвалила Генасамблея ООН. Документ закликає до «негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемир'я» між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази. Ізраїль назвав резолюцію «ганебною».

Увечері 30 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в зверненні до іноземних медіа ще раз заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню. «Заклики до припинення вогню – це заклики до поразки перед ХАМАСом, перед тероризмом, перед варварством», – пояснив він. Нетаньягу запропонував «цивілізованим країнам» підтримати Ізраїль. «Це не тільки війна Ізраїлю. Якщо ХАМАС та Іран переможуть, ви станете їхньою наступною ціллю», – застеріг він.