Конґресмен-демократ Дін Філліпс кинув виклик Джо Байдену.

Філліпс має намір боротися за номінацію на кандидата в президенти від Демократичної партії.

54-річний конґресмен Дін Філліпс (Dean Phillips) зі штату Міннесота оголосив про висунення своєї кандидатури від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Він сподівається поборотися з президентом за партійну номінацію, використовуючи побоювання виборців віком Байдена. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Дін Філліпс – мультимільйонер і один із найбагатших членів Палати представників. До приходу в політику він успадкував від свого вітчима алкогольну компанію Phillips, яка виробляє горілку та шнапс. Він також заснував компанію з виробництва морозива Talenti gelato.

Про своє бажання поборотися за посаду глави Білого Дому Філліпс оголосив у однохвилинному відео, опублікованому в інтернеті. У ньому конґресмен, зокрема, заявив: «У нас є деякі виклики... Ми збираємося відремонтувати нашу економіку, і ми збираємося відремонтувати Америку».

Філліпс засідає в Конґресі з січня 2019 року. 2018 року йому вдалося перемогти республіканця Еріка Полсона (Erik Paulsen) – конґресмена, який перебував у Палаті представників чотири каденції. Після цього Філліпс ще двічі перемагав республіканців на переобраннях у своєму окрузі.

Експерти називають план Філіпса ризикованим і вважають, що демократ з Міннесоти має вкрай мало шансів випередити чинного президента у передвиборчих перегонах, враховуючи великі ресурси Байдена, офіційну підтримку партії та зміну партійного календаря змагань для висунення, щоб допомогти відбити будь-яких випадкових претендентів. При цьому, за даними опитувань громадської думки, шанси 80-річного Байдена на перемогу в наступних виборах викликають чималі побоювання у багатьох демократичних виборців.