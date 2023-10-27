У Євроунії і НАТО визнають Угорщину зростаючою загрозою.

Йдеться передовсім про контакти Віктора Орбана з Путіним та про неконструктивну позицію Будапешта щодо України та Швеції.

Поведінка влади Угорщини дедалі більше стає загрозою для Європейської Унії. Про це зокрема свідчать контакти угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським президентом Владіміром Путіним та його слова про те, що ЄУ є «невдалою сучасною пародією» на СРСР. Про це заявили в коментарі для газети The Guardian високопоставлені європейські урядовці.

Така позиція Будапешту, як пояснив один із високопоставлених дипломатів, «змушує порушувати питання про те, чи можемо ми, як і раніше, довіряти цій країні як союзникові та партнеру». Він спрогнозував поглиблення проблем з Угорщиною, що ставитиме під загрозу ухвалення спільних рішень щодо стратегічно важливих питань.

Про це, зокрема, свідчить те, що парламент Угорщини відмовився розглянути ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. «Угорщина стає чимраз ізольованішою, оскільки відтермінування вступу Швеції до НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників», – сказав інший високопоставлений європейський дипломат.

«Він блокує вступ Швеції до НАТО. Він тисне руку Путіну. Він порівнює ЄУ з вбивчою диктатурою Радянського Союзу. Менш ніж за тиждень Орбан надав достатньо доказів того, що він непридатний для того, щоб головувати в ЄС», – заявив німецький євродепутат від «зелених» Даніель Фройнд (Daniel Freund).

Наростання тертя у відносинах між Угорщиною та ЄС неофіційно визнають і в Будапешті. Один із угорських високопосадовців сказав на умовах анонімності про існування «великої невизначеності щодо майбутнього». «Але що точно – то це те, що в майбутньому буде більший ризик ізоляції», – додав він.

Опитані виданням Politico європейські дипломати наприкінці жовтня висловлювалися проти того, щоб Угорщина отримувала конфіденційну інформацію нарівні з іншими країнами – членами Євроунії та НАТО, адже її влада неодноразово виступала на підтримку російських позицій. «Якби я був Україною, мені було б незручно ділитися будь-якими планами, допоки він (Орбан, – ред.) перебуває в залі», – зазначив один із високопоставлених дипломатів.

Дипломати з низки країн Західної Європи при цьому відкинули можливість запровадження жорсткіших заходів проти Угорщини найближчим часом. А один із них уточнив, що служби безпеки не виявили жодних достовірних ознак ризику у відносинах Москви і Будапешта.