Йорданія скасувала саміт за участю Байдена та глав Єгипту й Палестини. 

Причиною стало влучання ракети в шпиталь у Секторі Гази, в якому палестинці й ізраїльтяни звинувачують одні одних.

Влада Йорданії скасувала запланований на середу, 18 жовтня, в Аммані чотиристоронній саміт з близькосхідного врегулювання. Про це повідомив телеканал CNN. На зустрічі мали бути присутніми президент Сполучених Штатів Джо Байден, король Йорданії Абдалла II, президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі та голова палестинської адміністрації Махмуд Аббас.

Як заявив міністр закордонних справ Йорданії Айман ас-Сафаді, відповідне рішення Абдалла II ухвалив після консультацій з Палестиною, Єгиптом та США. А першим про свою відмову взяти участь у саміті заявив Махмуд Аббас. Він відмовився їхати на зустріч до Аммана, щоб висловити протест проти ракетного удару по шпиталю в Секторі Гази, через який загинули сотні палестинців.

Палестинці звинуватили в ударі Ізраїль. Ізраїльська сторона, своєю чергою, заявила, що провина лежить винятково на палестинському терористичному угрупованні «Ісламський джихад», бо саме бойовики цієї організації запускали ракети по Ізраїлю, проте одна з них відхилилася від курсу і влучила в лікарню. Представник ЦАГАЛ Джонатан Конрікус заявив CNN, що ізраїльські військовики перехопили розмову, в якій бойовики нібито визнали хибу зі запуском ракети. Він пообіцяв опублікувати запис.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 жовтня, служба охорони здоров'я Сектора Гази заявила про ракетний обстріл лікарні Аль-Ахлі. За повідомленнями співробітників служби, загинуло близько пів тисячі людей. Безліч людей залишається під завалами.