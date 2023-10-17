601-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 На одній з ТЕС вийшла з ремонту турбіна 73 МВт потужності, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Через обстріли без світла залишається 450 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

12:41 На вільну від окупації територію вдалося повернути ще трьох дітей, які перебували в розлуці з батьками від минулого року. Коли росіяни захопили Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі на лівий берег, сподіваючись, що там буде безпечніше. Невдовзі місто звільнили, натомість бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Про звільнення повідомляє Мінреінтеграції.

12:19 Росіяни перекидають значні сили у Джанкой, повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Військовий вантажний транспорт із особовим складом регулярно їздить у бік аеродрому. "АТЕШ" припускає, що росіяни посилюють оборону Криму на випадок невдачі у Запорізькій та Херсонській областях.

12:00 Вчора, 16 жовтня, середньодобова температура була на майже на 6°C нижчою, ніж у попередній робочий день, п’ятницю, 13 жовтня (8°C проти 13,9°C); добовий максимум споживання електроенергії 16 жовтня був зафіксований вдень об 11:40, оскільки збіглися два фактори: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня – показник максимуму вчора був на 5,4% вище за добовий максимум п’ятниці, повідомили в Укренерго.

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 97 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 31 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:18 Російський президент Владімір Путін прибув із візитом до Китаю. Це лише друга його далека поїздка за кордон після торішнього Тегерану. У Китаї Путін візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях", матиме переговори із Сі Цзіньпіном.

11:00 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:45 Українські війська вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську, пише СтратКом ЗСУ. В результаті ударів знищені два російські гелікоптери, склад боєприпасів, а також артсистема противника. Раніше про вибухи у Бердянську та детонацію боєприпасів у районі місцевого аеродрому повідомляли місцеві мешканці у соціальних мережах.

10:40 Уламки збитих "шахедів" упали в районі яхт-клубу в Одесі, пошкодивши школу вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія, ймовірно, розпочала скоординований наступ на кількох напрямках на сході України. Російські війська біля Донецька ведуть загальновійськовий наступ на добре захищене місто Авдіївка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Місто є головною перешкодою на шляху російських військ до їхньої більш широкої мети – встановлення контролю над Донецькою областю. • Атака Росії, ймовірно, здійснюється кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто. Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція Росії щонайменше з січня 2023 року. • Поки що закріплені українські війська, ймовірно, стримують наступ росіян, при цьому останні зазнають втрат у важкій техніці й особовому складі. Повільний прогрес і високі втрати, ймовірно, спричинили зміну меседжів з боку Росії – від наступу до "активної оборони", оскільки успішне захоплення Авдіївки у короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

145,7% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

54,2% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

154,9% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

225,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

73,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

38,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

35,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська минулої ночі атакували Херсонську область керованими авіаційними бомбами: у Бериславському районі зафіксовано влучання в лікарню й приватний будинок, а також іще в декілька сіл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:50 Російські війська минулої ночі вдарили по центру Слов'янська, влучили в гуртожиток аграрного університету, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях. Жертв немає.

09:45 Російські війська протягом доби завдали 86 ударів по Запорізькій області, серед цивільного населення ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

09:40 Російські війська минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

09:30 Вночі 17 жовтня росіяни застосували шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим) й одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку, 6 "шахедів" знищено в Одеській області.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, ймовірно, розгорнула підрозділи щонайменше двох бригад центрального військового округу для посилення наступальних дій сил "ДНР" на Авдіївському фронті. Вчора російські війська продовжили наступ на авдіївському напрямку і досягли певних успіхів, хоча й відносно повільнішими темпами, ніж під час початкових атак. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що російські війська незначно просунулися повз трас E50 приблизно за 3 км на південь від Авдіївки. У Генштабі України повідомили, що минулої доби українські війська відбили загалом 22 російські атаки на авдіївському напрямку, що значно менше, ніж 30 зареєстрованих атак позавчора. Російські джерела зазначають, що російські війська посилили авіаційні та артилерійські удари по населеному пункту, щоб компенсувати повільні наземні маневри, які ускладнені потужними українськими укріпленнями навколо Авдіївки. • Вчора українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомляли, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурм біля Авдіївки та на західній і північно-західній околицях Вербового. Російські джерела стверджували, що українські сили знаходяться в межах 200-300 метрів від російських позицій на захід від Вербового. • Вчора набув чинності новий російський порядок, який обмежує пропускні пункти, якими українці можуть в’їжджати до Росії з третіх країн, фактично дозволяючи українцям в’їжджати до Росії з третіх країн лише через московський аеропорт Шереметьєво. У звіті, опублікованому позавчора, Львова-Бєлова стверджувала, що з лютого 2022 року Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона українців, у тому числі 700 тис. дітей, і що в період з квітня по жовтень 2022 року російська влада помістила 380 українських сиріт у прийомні сім'ї в Росії. The Washington Post повідомила 16 жовтня, що четверо дітей віком від двох до сімнадцяти років повернулися або повернуться в Україну з Росії після того, як Україна попросила Катар виступити посередником у переговорах з цього питання. В рамках переговорів за посередництва Катару в майбутньому може бути повернуто більше українських дітей, але цей процес ускладнюється тим, що Росія надала список лише сотень українських дітей, які наразі перебувають у Росії, в той час, як Україна ідентифікувала тисячі депортованих дітей. Міжнародне гуманітарне право визначає примусове переміщення цивільних осіб на територію держави-окупанта як "депортацію". • Група російських адвокатів, схоже, через три дні після того, як російська влада заарештувала чотирьох адвокатів за звинуваченнями в екстремізмі кидає виклик хиткій видимості законності, яку Кремль створює навколо російської судової системи, закликаючи до страйку. • Російські війська в ніч з 15 на 16 жовтня завдали ракетно-безпілотного удару по тилах України. Українські посадовці повідомляли про вибухи поблизу Миргорода Полтавської області та Кіровоградської області. • Деякі російські мілблогери продовжують скаржитися на цензуру стосовно російських військових невдач. • Російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, на південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області. • Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) 16 жовтня повідомив додаткові подробиці щодо триваючих поставок північнокорейської зброї до Росії. • Високопоставлені російські чиновники під час вчорашнього засідання Ради безпеки Росії повторили шаблонні наративи про український контрнаступ та війну Ізраїлю та ХАМАС, щоб, ймовірно, стримати підтримку Заходу для України.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: