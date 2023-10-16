600-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Вночі 16 жовтня 2023 року російські війська атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. Зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 (40%) та 11 (92%) “Shahed-136/131”.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування Росії навколо Авдіївки в Донецькій області. Вчора в інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як "активної оборони", а не "активних бойових дій", як стверджував посол Росії в ООН Василь Небензя 13 жовтня, чи обговорення російських операцій як "наступу", як це роблять деякі мілблогери, може бути спробою зменшити сподівання на значний прорив російських сил. Російські операції, включаючи інтенсивні артилерійські та повітряні удари, ймовірно, мають на меті послабити українські сили навколо Авдіївки. Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні наступи, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів.

• Російський інформаційний простір також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки. Російські мілблогери спочатку робили максималістські та неперевірені заяви про просування російських військ на відстань понад 10 км, ймовірно, перебільшували ступінь російських успіхів під Авдіївкою під час початкових наступальних операцій та висловлювали оптимізм щодо швидкого просування російських військ. Згодом деякі з них блогери визнали труднощі в російському просуванні під Авдіївкою та зазначили, що російські війська знизили темпи наступальних операцій навколо цього населеного пункту. Російські мілблогери також почали заявляти, що навколо Авдіївки точаться інтенсивні та запеклі бої, хоча багато російських мілблогерів також продовжують самоцензуру, обмежуючи повідомлення про російські тактичні дії та проблеми, характерні для окремих ділянок фронту.

• Російські війська вчора продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, але не змогли досягти подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили понад 15 російських штурмів біля Авдіївки та на північному і південному заході від неї. ISW не знайшло візуального підтвердження тверджень про просування Росії в цьому районі. Російські джерела стверджували, що вчора російські просування в цьому районі значно зменшилися порівняно з попередніми днями, і назвали ці нові просування незначними, визнавши, після суперечливих заяв Росії про російський контроль над заводом, що українські війська все ще присутні на Авдіївському коксохімічному заводі. Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські сили не досягли бажаного негайного прориву, і російські сили зіткнулися з початковими великими втратами та, ймовірно, повільнішими, ніж очікувалося, темпами просування. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 12 жовтня заявив, що російські війська вели штурм за підтримки авіації на 10-12 напрямках навколо населеного пункту, а 15 жовтня Генштаб України повідомив, що бої велися лише біля шести населених пунктів. 14 жовтня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що темпи наступальних дій РФ під Авдіївкою знизилися, а російські війська втратили понад 300 одиниць військової техніки та 3000 чоловік особового складу з моменту активізації наступальних дій у цьому районі 9 жовтня.

• Проте найближчим часом російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі та залишатимуться загрозою для українських військ у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку. Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути наслідком тимчасової коригування тактичної обстановки, а російські війська найближчими днями можуть активізувати спроби оточити Авдіївку. Український військовий оглядач зазначив, що російські війська проникли на українські фланги навколо Авдіївки та становлять значну загрозу для українських позицій, незважаючи на те, що навряд чи зможуть оточити Авдіївку найближчим часом. Українські військові спостерігачі зазначили, що російські війська на фронті Авдіївка-Донецьк зосередили значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків і вже провели наступальні операції в цьому районі на рівні полку (це означає, що три або більше батальйонів проводять злагоджені атаки, що за масштабом перевищує більшість російських або українських атак на даному етапі війни). Це російське угруповання, про яке повідомляється, ймовірно, зможе підтримувати наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російське командування буде готове нести відносно високі втрати.

• Популярний російський мілблогер і командир фронтового підрозділу поскаржився, що російське військове керівництво не цікавиться проблемами батальйонного рівня, доповнюючи скарги інших російських мілблогерів на загальні проблеми російської армії.

• Українські війська вчора продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та дещо просунулися на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили незначно просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки, а російські джерела повідомляють про продовження українських наземних атак на південь від Бахмута на лінії Кліщіївка-Курдюмівка-Андріївка. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив, що українські сили скористалися нещодавніми російськими контратаками на заході Запорізької області, щоб поступово просунутися в районі Копані, на схід від Нестерянки і біля Вербового. Однак українські офіційні особи поки що не коментували нещодавнє просування українських військ уздовж лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове. Російські джерела вчора повідомили про продовження українських атак на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове.

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Російський мілблогер стверджував, що російські сили мають "значні" резерви, які складаються з нових дивізій, які зараз розташовані в тилових районах, хоча наразі ці формування навряд чи будуть повністю укомплектовані.

• Російська православна церква відправляє до Криму священика, який, як повідомляється, пов’язаний з Кремлем, ймовірно, у рамках продовження зусиль Росії з переслідування релігійних громад в окупованій Україні.