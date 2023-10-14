599-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:19 Китай заявив про стабілізацію відносин зі США і "припинення погіршення відносин" після переговорів державного секретаря Штатів Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ КНР Вана Ї щодо конфлікту на Близькому Сході. Пекін вважає розмову свідченням того, що США і Китай повернулися на шлях нормалізації відносин і що вони зобов'язані співпрацювати задля розв’язання міжнародних та регіональних конфліктів. Торкаючись теми ізраїльсько-палестинського конфлікту, МЗС Китаю висловило застереження, що забезпечення власної безпеки не може здійснюватися за рахунок страждань цивільному населенню, і наголосило на тому, що подальша ескалація лише загострить конфлікт, заведе його у "порочне коло" і виведе з-під контролю. Пекін вважає, що конфлікт можна розв'язати "рішенням про дві держави" – створенні незалежної палестинської держави і мирного співіснування між Палестиною та Ізраїлем.

11:42 Румунія вдвічі збільшить транзитний коридор для експорту українського зерна – з двох до чотирьох мільйонів тонн, повідомив заступника керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Через Румунію йтиме до 70% українського аграрного експорту. "Румунія спокійно, не декларуючи жодних заяв стає експортером українського зерна і стає справжнім стратегічним партнером України", – сказав заступник керівника ОП.

11:05 Російські війська з різницею в півгодини завдали двох ударів із Су-34, попередньо двома керованими авіабомбами, у район об'єкта критичної інфраструктури в Херсоні, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок вибуху в Херсоні в частині районів міста зникла електрика й виникли перебої з водопостачанням.

10:29 Росіяни завдали удару авіабомбою по селу Дружелюбівка в Ізюмському районі. Зруйновано приватний будинок. Загинули двоє людей - 57-річний чоловік і 54-річна жінка. Ще одна жінка отримала осколкове поранення, її шпиталізовано.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Залізнична логістика залишається життєво важливим компонентом підтримки російського вторгнення. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу в Україну. • Залізнична мережа в окупованій Україні залишається в основному життєздатною, але вразливою до спорадичних обстрілів української артилерії, ракетних ударів з повітря та диверсій. У попередніх конфліктах руйнування залізничного сполучення вимагало цілеспрямованих, тривалих і багаторазових атак з боку повітряних і/або наземних сил. • Росія майже напевно продовжує підтримувати і вдосконалювати свої залізничні шляхи сполучення в Україні і будує нову залізничну лінію до Маріуполя, яка скоротить час у дорозі для поставок на Запорізький фронт. Росія використовує цивільних підрядників і техніку для завершення цього проєкту, ймовірно, розраховуючи на те, що це ускладнить прицільне нанесення ударів і збереже можливості військових залізничних військ для виконання нагальних завдань в інших місцях. Нова лінія потрапляє в умовний радіус дії українських високоточних ударних систем великої дальності.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

144,8% танків (з них 3,7% за минулий тиждень),

54,0% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

154,2% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

222,8% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

73,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 7:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські та українські посадовці 12 та 13 жовтня повідомили, що вони очікували російських наступальних операцій навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 13 жовтня повідомив, що нові російські наступальні операції поблизу Лимана та Авдіївки «не стали несподіванкою» і заявив, що США впевнені, що українські сили відіб’ють ці російські атаки. Кірбі також повідомив, що російські війська, схоже, використовують тактику людських хвиль, коли російські військові використовують маси погано навчених і екіпірованих російських солдатів, щоб спробувати просунутися – така ж практика, яку російські війська використовували під час невдалого зимового наступу взимку 2023 року. ISW також спостерігав, що під час цих операцій російські сили використовують більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки. Раніше, 12 жовтня, представник ГУР Андрій Юсов також повідомляв, що українські сили знали і готувалися до наступу Росії під Авдіївкою і що російські сили не сформували достатніх резервів для наступу по всій лінії фронту, а лише на окремих ділянках. Кілька російських мілблогерів стверджували, що українське мінування сповільнюють просування росіян біля Авдіївки, що вказує на попередню підготовку українців до атаки. • Російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України. Геолокаційні кадри, опубліковані позвчора, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від териконів на північ від Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївки. 13 і 14 жовтня деякі російські джерела стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки і вказували, що проблеми Росії з медичним забезпеченням також перешкоджають просуванню Росії в районі Авдіївки. 12 жовтня одне російське джерело заявило, що в окупованій Горлівці та Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів, і закликало російських лікарів їхати на фронт, щоб допомогти лікувати поранених російських солдатів. Так само 14 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що більшість втрат росіян на авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень. Інші російські мілблогери продовжували хвалити російські наступальні зусилля 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився. • Українські війська 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар’їнки. Українські та російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атакувати російські позиції на південному фланзі Бахмута. Російський мілблогер стверджував, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного у напрямку села Рівного [на півдні від Копані] на заході Запорізької області. • Чорноморський флот Росії залишить частину суден на своїй головній базі ВМС у Севастополі навіть на тлі українських ударів по російських кораблях, оскільки головний сухий док ВМФ РФ на Чорному морі знаходиться в Севастополі. • Вірменія вчора, одразу після позавчорашніх спроб Путіна стверджувати, що російсько-вірменські відносини не погіршуються, ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду який зобов’язує Вірменію заарештувати президента Росії Путіна, якщо він в’їде до Вірменії відповідно до невиконаного ордеру на арешт МКС, • Повідомляється, що наступного тижня українські війська розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у США. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед. • Родичі російських мобілізованих і завербованих в'язнів продовжують скаржитися на те, що міноборони РФ і російське військове командування погано поводяться з військами на передовій – особливо на лінії Куп’янськ-Сватове. • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують запроваджувати програми патронажу між суб'єктами РФ та окупованими територіями з метою інтеграції окупованих територій до складу Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: