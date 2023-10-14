598-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Члени Республіканської партії США висунули конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера Палати представників, в партійній номінації він переміг представника Джорджії Остіна Скотта. Для того щоб бути обраним на посаду спікера необхідно набрати щонайменше 217 голосів, тобто п'ятеро незгідних з цією кандидатурою республіканців можуть заблокувати його обрання. Джим Джордан є прихильником Трампа, йому закидають активну участь у спробах Трампа скасувати результати виборів 2020 року, він очолює зусилля з імпічменту президента США Джо Байдена і є давнім критиком американської допомоги Україні.

09:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни поновили штурмові дії з Лиману Першого та Орлянського, бої тривають.

• Бахмутський напрямок — без змін.

• Авдіївський відтинок — тривають спроби ворога оточити Авдіївку, росіяни традиційно тиснуть з Водяного та Красногорівки, додаються ще й допоміжні удари на Невельське та з Крутої Балки; техніки поменшало, але багато піхоти бігає по посадках і їх треба ловити і не давати закріпитися. Вчора була спроба ворога зайти спецурою на терикон біля Авдіївки, але в нашої артилерії були інші плани. Біля Новомихайлівки ворог має частковий успіх за останні дні.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог продовжує атакувати біля Новопрокопівки та Вербового. Йдуть бої північніше Копанів.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що триваючі російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області вчора навколо міста зазнали невдач. Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення щодо попередніх заяв російських джерел про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, але ISW не знайшов жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації. Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Російський мілблогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку. Російський доброволець у 4-й бригаді "ЛНР" (2-й армійський корпус, південний військовий округ) заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки – скарга на російську артилерію, яку раніше спостерігав ISW в російських джерелах. Він оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Він також зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки не вичерпаються сили. • Схоже, що російське військове командування обмежує в російському інформаційному просторі обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки, ймовірно, намагаючись врахувати досвід попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають у російському інформаційному просторі навколо цих операцій. Відомий російський мілблогер позавчора заявив, що російське військове командування "дозовано розповсюджує інформацію [про російські наступальні операції]", а потім 13 жовтня заявив, що російське військове командування "зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ", оскільки російські військові не хочуть "медійного галасу" навколо операцій під Авдіївкою. Інший російський мілблогер також заявив вчора, що невідомі особи, ймовірно російське військове керівництво, наказали мілблогерам не обговорювати подробиці боїв під Авдіївкою. Російське військове командування, ймовірно, прагне врахувати досвід попередніх великих наступів, під час яких воно втратило контроль над сприйняттям російських дій у російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери дотримуються (і, ймовірно, продовжуватимуть дотримуватись) лінії нав’язаних міністерством оборони наративів, але з боку окремих мілблогерів ця спроба централізованого контролю може спровокувати негативну реакцію. • Кремль, ймовірно, намагається представити російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. 13 жовтня посол Росії в ООН Небензя заявив, що українські контрнаступальні операції "формально завершені", оскільки російські війська перейшли до "активних бойових дій майже по всій лінії фронту". Кремль, ймовірно, намагається використати російські наступальні операції навколо Авдіївки, а також локальні зусилля на інших ділянках фронту для того, щоб змістити російські та міжнародні наративи у бік російських наступальних операцій та їхньому військовому потенціалі. Малоймовірно, що Україна завершила свій контрнаступ, як стверджує Небензя, і українські контрнаступальні операції, ймовірно, триватимуть і в зимові місяці, хоча, швидше за все, в менших темпах і масштабах. • Вчора українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують безуспішні атаки вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка та вздовж лінії Роботине-Вербове. • Російські війська продовжують обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України безпілотниками та ракетами, а також здійснювати локальні рейди через кордон. Речник Об'єднаного прес-центру Північного напрямку Збройних сил України полковник Юрій Повх повідомив 12 жовтня, що українські війська відбили спробу проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи на територію Сумської області, і заявив, що ці російські сили, ймовірно, мали на меті дістатися до об'єктів критичної інфраструктури України, додавши, що за останні два місяці російські диверсійно-розвідувальні групи 10 разів безуспішно намагалися перетнути кордон між Росією та Україною. Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький вчора повідомив, що російські війська намагаються збільшити виробництво зброї протягом осені та зими, щоб завдати удару по українській енергетиці та іншій критичній інфраструктурі. Скібіцький заявив, що російські війська зменшили використання ракет повітряного базування і частіше використовують крилаті ракети та балістичні ракети "Іскандер" і що Росія відновила виробництво крилатих ракет "Калібр" і Х-101, але стикається з проблемами у збільшенні обсягів виробництва. • Російська влада вчора заарештувала чотирьох адвокатів, які представляють інтереси відомих опозиційних діячів, за звинуваченнями в екстремізмі, готуючись, ймовірно, до майбутніх виборів президента Росії в 2024 році. • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки, Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області і просувалися на різних ділянках фронту. • Представник української військової розвідки повідомив, що російські війська намагаються оснастити новостворені військові формування. • За повідомленнями, 12 і 13 жовтня українські партизани атакували російські військові об'єкти в тилових районах на півдні України.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: