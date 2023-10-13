Ізраїль розкритикував Трампа за його висловлювання щодо атаки ХАМАС на Ізраїль.

Трамп звинуватив Нетаньягу в неготовності до атаки, а терористів Хезболли назвав «дуже розумними».

 

 

Ізраїль засудив висловлювання експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який напередодні в позитивному ключі відгукнувся про підтримуване Іраном терористичне угруповання Хезболла та розкритикував ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в зв'язку з атакою палестинських бойовиків ХАМАС, унаслідок якої загинуло понад 1300 ізраїльтян. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Трамп назвав «дуже розумними» лідерів ліванської Хезболли і звинуватив Нетаньягу в тому, що той «не був готовим» до атаки ХАМАС, унаслідок якої також загинули 22 американці.

 

Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі, реагуючи на слова Трампа, заявив, що коментарі, зроблені ним у середу, показали, що на нього не можна покластися. «Ганебно, що така людина, колишній президент США, поширює пропаганду, говорячи про речі, які ранять дух ізраїльських бійців і громадян країни», – сказав Кархі в інтерв'ю ізраїльському 13-му каналу.

 

Розкритикував Дональда Трампа і Білий дім. Заступник речника президентської адміністрації Ендрю Бейтс (Andrew Bates) назвав коментарі експрезидента «небезпечними і безглуздими». «Нам абсолютно незрозуміло, чому будь-який американець може вихваляти підтримувану Іраном терористичну організацію, називати її “розумною”», – сказав Бейтс.

 

Розкритикували Трампа також і його опоненти на республіканських виборах. «Абсурдно, що будь-хто, а тим паче хтось, хто балотується в президенти, вирішив зараз атакувати нашого друга і союзника, Ізраїль, не кажучи вже про те, щоб називати терористів Хезболли "дуже розумними"», – написав губернатор Флориди Рон Десантіс у соціальній мережі Twitter.

 

А колишній віцепрезидент Майк Пенс заявив, виступаючи в Нью-Гемпширі: «Зараз не час для будь-якого колишнього президента або будь-якого іншого американського лідера надсилати будь-який сигнал, крім того, що Америка підтримує Ізраїль».

 

Колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон (Asa Hutchinson), який теж є претендентом у номінанти від Республіканської партії на виборах 2024 року, висловився ще різкіше: «Трамп з'їхав з глузду, якщо вважає, що якийсь кандидат у президенти Сполучених Штатів має вихваляти терористів, які атакують одного з наших найважливіших союзників».

13.10.2023

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