597-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:21 Вранці рух опору Сил спеціальних операцій здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі і підірвав залізничну колію. "У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ", – інформує ССО.

13:54 ПАРЄ ухвалила резолюцію, котра визнає "вічний" режим Путіна нелегітимним, а Росію називає диктатурою. "Асамблея закликає держави-члени Ради Європи визнати Владіміра Путіна і його уряд нелегітимними після закінчення його нинішнього президентського терміну, а також обмежити всі контакти з ними, за винятком гуманітарних контактів", – йдеться в одній з ключових поправок, поданих українською делеґацією. Резолюція декларує, що надмірна влада, котрою користується Путін в результаті свого надзвичайно тривалого перебування на посаді, в поєднанні з відсутністю сильного парламенту, незалежної судової системи та вільних ЗМІ перетворила РФ на диктатуру, а "зростаюча жорстокість репресій проти внутрішніх опонентів та агресивна війна проти України свідчать про те, що ціна відсутності системи стримувань і противаг в Російській Федерації стає все більш високою". Українська делегація також домоглася перелічити в документі інші акти агресії Росії, зокрема чеченські війни наприкінці 1990-х років, вплив Росії в Придністров'ї та агресію проти Грузії в 2008 році. ПАРЄ заявила про підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу, який притягне російське керівництво, зокрема Путіна, до відповідальності.

13:36 Міністри фінансів та голови центральних банків країн "Великої сімки" заявили про всебічну фінансову підтримку України, а також про зобов'язання тримати замороженими активи Росії доти, доки вона не компенсує Україні збитки, завдані внаслідок "незаконної, невиправданої та неспровокованої агресивної" війни, повідомляє сайт Європейської ради. "Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться у заяві. Цільова група оцінила вартість підсанкційних активів у 280 мільярдів доларів США.

13:09 Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Бериславі – загинула жінка 34 років, 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

12:52 Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі російського агента, який для маскування розвідувально-підривної діяльності влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації. "Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту", – йдеться у повідомленні. Також виявилося, що чоловік іще у 2014 році здійснював активну діяльність у проросійських організаціях, але після провалу "російської весни" куратори перевели його у "режим очікування".

12:31 Росіяни обстріляли середмістя Покровська, що на Донеччині, – 1 людина загинула, 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі.

12:25 Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет "Буян" та – позавчора – корабель "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню морських дронів, повідомили в спецслужбі. Обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

12:08 Уночі безпілотник атакував хімічний завод у російському місті Брянськ, російські телеґрам-канали поширювали кадри з пожежею в місті. Місцева влада вранці заявила, що дрон "притлумили РЕБом". Водночас повідомляється, що безпілотник через систему радіоперешкод упав на дах одного з цехів і вибухнув.

12:00 Біля окупованого Севастополя зранку пролунав дуже потужний вибух. Спочатку спекулювали, що вибух був на російському ракетоносії проєкту "Буян-М", пізніше – що на патрульному кораблі проєкту 22160 типу "Василий Быков". ВМС поки не надали інформацію про вибух.

11:45 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, в якій детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани. Воєначальники обговорили нагальні потреби Збройних Сил України – засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Головнокомандувач ЗСУ подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

11:31 Запеклі бої в Авдіївці тривають четверту добу, заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни гатять не лише по населених пунктах, розташованих безпосередньо біля лінії фронту, а й обстрілюють більш віддалені тилові міста і села. "По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Лізуть як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу – привозять свіжак. Дуже складно", – заявив Барабаш. Зі слів голови МВА, окупанти зосереджені на ударах з флангів з півночі та з півдня, бо хочуть взяти Авдіївку в оточення.

11:05 Вчора, 12 жовтня, середньодобова температура була вищою, ніж позавчора, 11 жовтня (13°C проти 6,2°C), але на рівень споживання це вплинуло досить стримано: вечірній максимум 12 жовтня був лиш на 2% нижче за показник 11 жовтня, повідомили в Укренерго.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 133 населені пункти на території 11 областей України, підтверджено ураження 118 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто 21 день. • Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в завданні ударів була від 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день. Тоді було ймовірно, що після зимової кампанії проти критичної національної інфраструктури України майже вичерпалися запаси ракет Х-101. • Цього разу ймовірно, що російська дальня авіація береже запаси ракет Х-101, а також використовує цю паузу для нарощування запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку. • Віднедавна Росія зосередила свої повітряні удари на зернових об’єктах на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати-камікадзе "Shahed". Це були, зокрема, удари по українських портах річки Дунай, для яких, ймовірно, потрібен був високий рівень точності через близькість цілі до румунського кордону. Цілком імовірно, що Росія використовувала БПЛА "Shahed" для цих цілей через їх кращу точність у порівнянні з іншими типами ракет повітряного базування.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

144,3% танків (з них 3,8% за минулий тиждень),

53,7% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

153,4% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

220,9% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

72,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – росіяни поновили штурмові дії з Лиману Першого, бої тривають.

• Бахмутський напрямок – Сили оборони продовжують наступальні дії біля Кліщіївки й Андріївки. Ворога відкинуто в районі Озарянівки. На ділянку прибули колишні ваґнерівці, які підписали контракт з МО РФ.

• Авдіївський відтинок – сьогодні ворог активно ліз на Первомайське, успіху не мав. Важча ситуація біля Красногорівки – періодично ворог доходить до залізниці, але йому закріпитися не дають. Біля терикона росіяни активно наступали, але зайняти висоту не змогли.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – частковий успіх Сил оборони біля Роботиного. Біля Вербового та Новопрокопівки ворог намагається контратакувати.

• Таврійський відтинок – без змін.

10:00 Станом на 09:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:45 Комісія зі стратегічного планування Конґресу США підготувала доповідь, у якій рекомендувала американській владі готуватися до одночасної війни з Китаєм і Росією, повідомляє Reuters. США допускають ведення двох воєн, оскільки між двома згаданими країнами може бути "максимальна координація". У комісії вважають, що загрози з боку Китаю і Росії загостряться в період 2027–2035 років, тому "рішення необхідно ухвалювати вже зараз, щоб країна була готова".

Голова демократів Медлін Крідон заявила на брифінгу, присвяченому виходу доповіді, що президент і Конґрес повинні "донести до американського народу", що збільшення видатків на оборону – це невелика ціна, яку потрібно заплатити, щоб запобігти можливій ядерній війні за участю США, Китаю та Росії. Комісія Конґресу запропонувала США наростити звичайні озброєння, зміцнити військові альянси і розширити програми модернізації ядерної зброї. У доповіді сказано, що американська нація "повинна зробити ці інвестиції", незважаючи на "бюджетні реалії".

Конґрес США створив комісію 2022 року, до якої ввійшли по шість представників Демократичної та Республіканської партій, щоб оцінити довгострокові загрози для США і виробити рекомендації щодо зміни звичайних і ядерних сил країни.

09:35 Кандидат від республіканської більшості на посаду спікера в Палаті представників США Стівен Скаліз оголосив, що виходить із перегонів після того, як республіканці не змогли об'єднатися навколо його кандидатури, йому бракувало голосів, необхідних для обрання, оскільки кілька однопартійців-республіканців заявили, що не підтримають його кандидатуру.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, розпочали значні та тривалі наступальні дії навколо Авдіївки Донецької області 10 жовтня. Починаючи з 10 жовтня, ISW спостерігав одночасні атаки російських військ на північний захід, захід і південь від Авдіївки з використанням бронетанкових штурмових груп, вертольотів і зосередженої артилерії. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська проводять штурми за підтримки авіації в 10–12 напрямках навколо населеного пункту. Українські військові спостерігачі назвали російські наступальні операції проти Авдіївки "великим наступом" і відзначили, що російські війська використовували в боях незвично велику кількість бронетехніки. Збільшення використання російськими військами бронетехніки й авіації – поряд із постійними одночасними наземними атаками – вказує на те, що російські війська проводять наступальну операцію, більш значну за масштабами та намірами, ніж раніше оцінював ISW. Тому ISW переглядає свою оцінку, що російські атаки навколо Авдіївки є локальними зусиллями, спрямованими виключно на те, щоб зафіксувати українські війська, але наразі не готовий оцінити точні цілі та ймовірний результат російських зусиль на авдіївському напрямку. • Станом на вчора російські війська не забезпечили жодного значного прориву під Авдіївкою і навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили в місті. За оцінками ISW, з 10 жовтня російські сили захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків навколо Авдіївки, російські сили знаходяться на відстані 3,32 км від української наземної лінії комунікацій вздовж траси О0562 з півдня і 5,25 км з півночі від Авдіївки, а російські заяви про просування за ці відстані, ймовірно, перебільшені. Російські джерела стверджують, що російські війська намагаються створити котел навколо українських сил в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішнє просування є повільним. • Геолокаційні кадри вказують на те, що під час наступальних операцій навколо Авдіївки російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи. Українські сили оборони завдають відносно великих втрат і нищать російську логістику під Авдіївкою, що, ймовірно, сповільнює темпи російського наступу. • Російський інформаційний простір, ймовірно, перебільшує ступінь успіхів росіян на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на воєнні невдачі чи повільні темпи просування. • Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вчора на обох ділянках фронту. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська досягли деяких неконкретизованих успіхів на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки біля Бахмута. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку та просунулися на кілька сотень метрів на неконкретизованих ділянках. Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного. • Командир російського батальйону "Восток" Ходаковський виступив за те, щоб російські війська заморозили лінію фронту в Україні, щоб замінити виснажений мобілізований особовий склад свіжими контрактниками та розпочати нові наступальні дії. • У ніч з 11 на 12 жовтня російські війська завдали серії ударів з безпілотників по всій території України – по портовій інфраструктурі на півдні України та критичній інфраструктурі в Харківській області. • Російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська, на лінії Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, в околицях Донецька, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися. • Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв 12 жовтня заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові призвали на службу понад 357 тис. військовослужбовців контрактної, добровольчої та строкової служби. • Російська влада в рамках постійних зусиль Росії знищити українську ідентичність продовжує переслідувати релігійні громади в окупованій Україні. • Адміністрація президента Росії продовжує підготовку до фальсифікації президентських виборів у березні 2024 року.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: