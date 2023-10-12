596-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:58 Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель семи українців в Ізраїлі. Консули встановили особисті дані жертв, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. Дев’ять громадян отримали поранення. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

12:33 Збройні Сили України знищили міст на дорозі між Горлівкою та Ясинуватою на окупованій території Донецької області.

12:07 Кількість загиблих унаслідок російського удару по кафе в селі Гроза зросла до 56 людей. Увечері в середу в реанімації померла 53-річна жінка. Троє осіб вважають зниклими безвісти.

12:00 Вчора, у середу, добовий максимум споживання електроенергії, попри потепління на 0,3 °C, підвищився на 1,5% у порівнянні з вівторком, повідомили в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 487 населених пунктів.

11:40 Вчора патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Павел Державин" отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя, повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

11:28 Вночі російська диверсійна група спробувала перетнути державний кордон на Сумщині, намагаючись пройти в напрямку об'єкта критичної інфраструктури. По росіянах відкрили вогонь – вони відступили. У групі було вісім солдатів, вона зазнала втрат.

11:13 Росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ на авдіївському керунку й інтенсивно обстрілюють саму Авдіївку, констатує начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. "Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як за позиціями, так і по самому місту", – сказав Барабаш в етері телемаратону. З його слів, вночі росіяни завдали авіаракетного удару по кварталу з державними установами; 11 жовтня зафіксовано близько 20 "прильотів" ракет. Унаслідок обстрілу на Авдіївському коксохімічному заводі спалахнула пожежа. "Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Всі витримали, всі позиції утримали, всі атаки відбили. Місцями (ЗСУ, – ред.) навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру", – констатував керівник адміністрації.

11:05 Ситуація в Авдіївському районі оборони ЗСУ станом на вчорашній вечір за інформацією військового аналітика Костянтина Машовця:

- Красногорівка – Новокалинове: 114-та омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Красногорівка – Степове: 114-та омсбр 1-го АК РФ просунулася;

- Спартак – південна околиця Авдіївки: 1-ша омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Водяне – Північне: 9-та омсбр 1-го АК РФ просунулася;

- Піски – Первомайське: 9-та омсбр 1-го АК РФ просунулася;

- Олександрівка – Новомихайлівка: 33-й мсп 20-ї мсд РФ успіху не мав;

- Кам'янка – північна околиця Авдіївки: 114-та омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Крута Балка – східна околиця Авдіївки: 114-та омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Опитувальне – Північне: 1-ша омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Старомихайлівка – Красногорівка (нижн.): 5-та омсбр 1-го АК РФ успіху не мала;

- Олександрівка – Перемога: 255-й мсп 20-ї мсд РФ успіху не мав;

- Славне – Новомихайлівка: 39-та омсбр 68-го АК РФ просунулася;

- у північній і центральній частині Мар'їнки 5-та омсбр 1-го АК і 103-й мсп 150-ї мсд РФ успіху не мали.

Очевидно, сенс цих дій противника – витіснення підрозділів ЗСУ з авдіївського району оборони під загрозою його оточення та створення передумов для аналогічних дій щодо Вугледарського плацдарму ЗСУ. Подальше нарощування його зусиль, вочевидь, відбуватиметься за тими напрямками, де йому вдалося досягти певного результату. Тобто північніше і південніше м. Авдіївка (9-та і 114-та омсбр), напрямки Водяне – Північне і Красногорівка – Степове. Для флангового забезпечення цих атак противник, вочевидь, продовжить активні наступальні дії і в напрямку на Первомайське, Новокалинове та Керамік. Артилерія противника зараз дуже активно працює по району Авдіївського коксохіму та загалом північній частині міста, а також здійснює регулярні масовані артнальоти по району с. Бердичі, і це доволі свідчить про його подальші наміри.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 180 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 180 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Члени Палати представників США від Республіканської партії вчора обрали Стівена Скаліза (штат Луїзіана) кандидатом на посаду спікера, однак є сумніви, чи вистарчить йому голосів республіканців при голосуванні в Кон\ресі. Стівен Скаліз займає помірковано проукраїнську позицію: не заявляв про підтримку України, але голосував за проукраїнські ініціативи – в градації об’єднання "Республіканці за Україну" від "A" до "D".

10:25 У результаті російської нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджено припортову інфраструктуру і житлові будинки, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

143,5% танків (з них 3,7% за минулий тиждень),

53,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

152,8% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

219,5% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

72,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – росіяни поновили штурмові дії з Лиману Першого.

• Бахмутський напрямок – Сили оборони продовжують наступальні дії біля Кліщіївки та Андріївки. Біля каскаду ставків ворога було відкинуто.

• Авдіївський відтинок – тривають бої за Авдіївку. Росіяни продовжують тиск із Водяного на Северне та з Красногорівки в бік Степового й терикону. Ворог має частковий успіх, але чи вдасться йому закріпитися – покаже час.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – ворог проводив спроби контратакувати у Новопрокопівці.

• Таврійський відтинок – без змін.

09:45 Вночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південного напрямків (з Білгородської області РФ та із ТОТ Крим, з мису Чауда). Зафіксовано пуски 33 «шахедів», 28 з них (85%) знищено. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України, зокрема в Одеській (збито 10 БПЛА) та Миколаївській (4 БПЛА).

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Поточні локалізовані російські наступальні операції поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні. Ці адаптації й успіхи на тактичному рівні, однак, навряд чи обов’язково перетворяться на більш широкі оперативні та стратегічні переваги для російських сил. Російські війська розпочали локальні атаки в напрямку Авдіївки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня; і геолокаційні кадри за 10 та 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного та на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Красногорівки. Генеральний штаб України повідомив, що угруповання до трьох російських батальйонів за підтримки танків і бронетехніки активізувало наступальні дії в районі Авдіївки. Речник Генштабу Андрій Ковальов уточнив, що ці батальйони входять до складу трьох мотострілецьких бригад 8-ї загальновійськової армії південного військового округу. Російські джерела окреслили кілька адаптацій, які свідчать про те, що російські війська застосовують уроки, отримані під час операцій на півдні України, на інших ділянках фронту. Командир російського артилерійського батальйону, який, за повідомленнями, воює в цьому районі, стверджує, що російські війська приділяють значну увагу контрбатарейній боротьбі. Інше джерело, яке також стверджує, що воює в цьому районі, повідомило, що російські війська використовують системи радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють "чітку взаємодію" між командними штабами, штурмовими групами, повітряною розвідкою й артилерійськими підрозділами. Мілблогер зазначив, що російські війська не застосовують "м'ясні" атаки "людською хвилею", а кілька російських джерел посилили кадри, на яких видно, як російська бронетехніка проривається вздовж доріг до українських позицій, а за нею йдуть колони піхоти. Припущення про те, що російські війська ефективно застосовують засоби РЕБ, контрбатарейну боротьбу, артилерійську підготовку, повітряну розвідку та між- і внутрішньопідрозділовий зв'язок, заслуговує на увагу, оскільки російські джерела раніше підкреслювали ці тактичні адаптації як сильні сторони російської оборони проти українських контрнаступальних операцій на півдні України, особливо в червні та липні. Крім того, більшість російських військ, які зараз воюють у районі Авдіївки, ймовірно, є елементами 1-го армійського корпусу "ДНР", який переважно контролюється російською 8-ю загальновійськовою армією. За оцінками ISW, нинішні російські наступальні зусилля в районі Авдіївки, ймовірно, переважно складаються з сил "ДНР". Підрозділи "ДНР" страждають від поширених проблем, пов'язаних з жорстокою культурою командування, поганою дисципліною і мінімальною підготовкою; все це загострюється ширшими проблемами інтеграції більш іррегулярної структури сил "ДНР" до регулярних збройних сил Росії. Повідомлення російських мілблогерів про те, що підрозділи в цьому районі демонструють ефективний зв'язок, можуть свідчити про те, що сили "ДНР" дещо полегшили свою інтеграцію до регулярних російських військ і засвоїли уроки попередніх малорезультативних та невдалих атак у районі Авдіївки. Однак ці адаптації та успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог російських військ. Геолокаційні кадри показують, що російські здобутки навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від міста, російські війська не завершили оперативного оточення населеного пункту і, ймовірно, будуть намагатися зробити це – можливо, це і є їхнім наміром. Авдіївка є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що, ймовірно, ускладнить російським силам можливість впритул наблизитися або повністю захопити населений пункт. Крім того, російські війська вже контролюють ділянки критично важливої траси Н20 Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов'янськ та інші дороги, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів для наступу на решту території Донецької області. Російські війська, ймовірно, мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зв'язати українські сили і не дати їм можливості передислокуватися на інші ділянки фронту. Однак українські посадовці вже це визначили, і вони навряд чи будуть надмірно стягувати українські сили на цю ділянку фронту. • Українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута і на заході Запорізької області та вчора просунулися на обох ділянках фронту. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська досягли успіху на схід від Кліщіївки й Андріївки під Бахмутом. Генеральний штаб України та командувач Таврійського угруповання бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомили, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного. • Велика кількість держав – членів НАТО нещодавно оголосили про пакети допомоги Україні на тлі вчорашнього 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі (Бельгія). • Комітет ради федерації з оборони і безпеки РФ 10 жовтня проголосував за заміну сенатора Бондарева на сенатора Булавіна на посаді голови цього комітету. Якщо твердження російських інсайдерських джерел правдиві, то заміна Бондарєва на Булавіна може свідчити про те, що ФСБ збільшила свій вплив на комітет ради федерації з оборони та безпеки порівняно з міноборони Росії. • Російське військове командування продовжує відзначати 810-ту окремо взяту морську піхотну бригаду (ЧФ) за службу в Україні, незважаючи на заяви про розгром бригади та її перекидання на херсонський напрямок. • Вірменія продовжує видимо дистанціюватися від Росії після десятиліть відносин безпеки. Вірменські сили не беруть участі в тижневих навчаннях ОДКБ у Киргизстані, які розпочалися 6 жовтня. 11 жовтня Пашинян також заявив, що російські миротворці мають повернутися до Росії замість російських баз у Вірменії, якщо вони покинуть Нагірний Карабах. • Російські війська вчора вели наступальні операції на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися. • Російське опозиційне видання «Север реалии» 11 жовтня повідомило, що представники міністерства оборони Росії могли залучити понад тисячу засуджених для служби в афілійованій з міноборони Росії приватній військовій компанії «Редут». • Російська окупаційна влада відчуває кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: