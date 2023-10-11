595-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Бельгія в 2025 році передасть Україні винищувачі F-16 і запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Україна, а також продовжить підготовку українських пілотів, оголосила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер перед зустріччю міністрів оборони НАТО і засіданням контактної групи з постачання зброї в Україну.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 107 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно одержаних прибутків народному депутату Ярославу Дубневичу: "Під його контролем підприємства - власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість цей газ вони використовували у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу, за ринковою ціною".

10:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я. У грудні 2022 року російські психологи ідентифікували приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Зараз ця цифра майже напевно більша, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення з поля бою. • На цю проблему звертали увагу численні командири, у тому числі колишній генерал-майор 58-ї загальновійськової армії Попов, якого було звільнено з командування в липні 2023 року. • Є додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт непридатних для боротьби військових. Кількість скарг на російські військово-лікарські комісії у 2023 році зросла порівняно з 2022 роком, причому в багатьох випадках у задоволенні скарг було відмовлено або вони були залишені без розгляду. • Через брак турботи про психічне здоров'я та боєздатність своїх солдатів боєздатність російської армії продовжує залишатися на неоптимальному рівні.

10:30 Під час суботнього нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу вбили чимало активістів, що боролися за права палестинців, та просто симпатиків Палестини, пише The New York Times: "На ізраїльському боці кордону з Газою розташована низка житлових колективів (кібуців), члени яких, як правило, залишаються лівоцентристськими та підтримують мирні ініціативи та права палестинців. Багато з цих жителів були серед зниклих безвісти або загиблих після нападу ХАМАС у суботу".

Кількість виявлених загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, на ранок середи це більше 1200, ще близько 3000 людей отримали поранення, а доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Гази, досі невідома.

10:25 Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселю, де нині відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО. Він анонсував:

"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими.



Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.



Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.



Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей."

10:15 СБУ повідомила, що викрила зрадників, які навели російський «Іскандер» на кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня: це двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора і дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М». Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

142,3% танків (з них 3,1% за минулий тиждень),

53,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

152,4% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

218,5% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

72,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог проявляв активність біля Макіївки та в Серебрянському лісництві.

• Бахмутський напрямок — Сили Оборони продовжують наступальні дії біля Кліщіївки та Андріївки.

• Авдіївський відтинок — ворог почав масований штурм на ділянці відразу в кількох місцях. Тривають бойові дії.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — тривають бої біля Вербового та Новопрокопівки, росіяни намагаються перехопити ініціативу.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська позавчора розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські сили від району Роботиного. Російські війська активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Тоненького та Бердичі, а також на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне - Опитне. Російські війська також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки - Жереб'янки, а російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі. Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку в напрямку Авдіївки, і ISW бачив кадри боїв у цьому районі, але на момент написання цієї статті ISW не бачила жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ. Російські мілблогери здебільшого зображують операції в районі Авдіївки як значні наступальні зусилля, спрямовані на оточення українського угруповання в Авдіївці та захоплення міста. Успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк. Російські війська розгорнули вздовж цієї лінії фронту переважно нерегулярні сили, в першу чергу елементи 1-го армійського корпусу "ДНР" та додаткові добровольчі формування, які значною мірою страждають від поганої та жорстокої культури командування і напруженості у відносинах з регулярними російськими частинами. ISW не спостерігав нещодавнього розгортання російських військ на цій ділянці фронту. Російські війська також проводили наступальні операції з відносно мінімальними територіальними здобутками поблизу Авдіївки протягом останніх півтора року війни, і російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що для захоплення Авдіївки знадобиться більше та якісніші підрозділи, ніж ті, що наразі розгорнуті в цьому районі. Активізація російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб стягнути українські сили та перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області. За останні кілька тижнів українські офіційні особи зробили низку заяв з цього приводу, зокрема, зазначаючи, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути сили в Запорізьку область. • Українські сили продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджені просування на межі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні дані, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледара і близько 30 км на південний схід від Великої Новосілки). Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли часткового успіху біля Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російський мілблогер стверджує, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного і 6 км на північний схід від Вербового). • Російське військове керівництво, можливо, вкотре змінило командувача 58-ї загальновійськової армії, що свідчить про те, що в західній частині Запорізької області тривають проблеми з російським командуванням і контролем. • Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна. • 9 жовтня НАТО прийняла кілька резолюцій, спрямованих на збільшення допомоги Україні. Парламентська асамблея НАТО ухвалила шість резолюцій щодо війни в Україні та закликала країни НАТО збільшити та прискорити політичну, військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку Україні та "забезпечувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги України". У резолюціях також закликали до збільшення та швидкого постачання в Україну військового обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, ракети та винищувачі. • Російські війська вчора проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області. • Центр «Український спротив» повідомив, що окупаційна влада Луганської області бореться з українськими підпільними комунікаційним мережами.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: