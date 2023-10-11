595-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Бельгія в 2025 році передасть Україні винищувачі F-16 і запропонує обслуговувати весь парк літаків, які отримає Україна, а також продовжить підготовку українських пілотів, оголосила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер перед зустріччю міністрів оборони НАТО і засіданням контактної групи з постачання зброї в Україну.
11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 107 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:50 Прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно одержаних прибутків народному депутату Ярославу Дубневичу: "Під його контролем підприємства - власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість цей газ вони використовували у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу, за ринковою ціною".
10:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я. У грудні 2022 року російські психологи ідентифікували приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Зараз ця цифра майже напевно більша, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення з поля бою.
• На цю проблему звертали увагу численні командири, у тому числі колишній генерал-майор 58-ї загальновійськової армії Попов, якого було звільнено з командування в липні 2023 року.
• Є додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт непридатних для боротьби військових. Кількість скарг на російські військово-лікарські комісії у 2023 році зросла порівняно з 2022 роком, причому в багатьох випадках у задоволенні скарг було відмовлено або вони були залишені без розгляду.
• Через брак турботи про психічне здоров'я та боєздатність своїх солдатів боєздатність російської армії продовжує залишатися на неоптимальному рівні.
10:30 Під час суботнього нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу вбили чимало активістів, що боролися за права палестинців, та просто симпатиків Палестини, пише The New York Times: "На ізраїльському боці кордону з Газою розташована низка житлових колективів (кібуців), члени яких, як правило, залишаються лівоцентристськими та підтримують мирні ініціативи та права палестинців. Багато з цих жителів були серед зниклих безвісти або загиблих після нападу ХАМАС у суботу".
Кількість виявлених загиблих у результаті атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, на ранок середи це більше 1200, ще близько 3000 людей отримали поранення, а доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Гази, досі невідома.
10:25 Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселю, де нині відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО. Він анонсував:
"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими.
Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.
Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей."
10:15 СБУ повідомила, що викрила зрадників, які навели російський «Іскандер» на кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня: це двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора і дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М». Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина.
10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
142,3% танків (з них 3,1% за минулий тиждень),
53,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
152,4% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),
218,5% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),
72,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
38,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
25,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.
• Сватівський відтинок — ворог проявляв активність біля Макіївки та в Серебрянському лісництві.
• Бахмутський напрямок — Сили Оборони продовжують наступальні дії біля Кліщіївки та Андріївки.
• Авдіївський відтинок — ворог почав масований штурм на ділянці відразу в кількох місцях. Тривають бойові дії.
• Бердянський відтинок — без змін.
• Запорізький відтинок — тривають бої біля Вербового та Новопрокопівки, росіяни намагаються перехопити ініціативу.
• Таврійський відтинок — без змін.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська позавчора розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські сили від району Роботиного. Російські війська активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Тоненького та Бердичі, а також на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне - Опитне. Російські війська також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки - Жереб'янки, а російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі. Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку в напрямку Авдіївки, і ISW бачив кадри боїв у цьому районі, але на момент написання цієї статті ISW не бачила жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ. Російські мілблогери здебільшого зображують операції в районі Авдіївки як значні наступальні зусилля, спрямовані на оточення українського угруповання в Авдіївці та захоплення міста. Успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк. Російські війська розгорнули вздовж цієї лінії фронту переважно нерегулярні сили, в першу чергу елементи 1-го армійського корпусу "ДНР" та додаткові добровольчі формування, які значною мірою страждають від поганої та жорстокої культури командування і напруженості у відносинах з регулярними російськими частинами. ISW не спостерігав нещодавнього розгортання російських військ на цій ділянці фронту. Російські війська також проводили наступальні операції з відносно мінімальними територіальними здобутками поблизу Авдіївки протягом останніх півтора року війни, і російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що для захоплення Авдіївки знадобиться більше та якісніші підрозділи, ніж ті, що наразі розгорнуті в цьому районі. Активізація російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб стягнути українські сили та перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області. За останні кілька тижнів українські офіційні особи зробили низку заяв з цього приводу, зокрема, зазначаючи, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути сили в Запорізьку область.
• Українські сили продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджені просування на межі Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні дані, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледара і близько 30 км на південний схід від Великої Новосілки). Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли часткового успіху біля Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута). Російський мілблогер стверджує, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного і 6 км на північний схід від Вербового).
• Російське військове керівництво, можливо, вкотре змінило командувача 58-ї загальновійськової армії, що свідчить про те, що в західній частині Запорізької області тривають проблеми з російським командуванням і контролем.
• Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна.
• 9 жовтня НАТО прийняла кілька резолюцій, спрямованих на збільшення допомоги Україні. Парламентська асамблея НАТО ухвалила шість резолюцій щодо війни в Україні та закликала країни НАТО збільшити та прискорити політичну, військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку Україні та "забезпечувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги України". У резолюціях також закликали до збільшення та швидкого постачання в Україну військового обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, ракети та винищувачі.
• Російські війська вчора проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області.
• Центр «Український спротив» повідомив, що окупаційна влада Луганської області бореться з українськими підпільними комунікаційним мережами.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, окупанти атакували південні регіони нашої держави ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Бердичі, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.
На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.
11.10.2023