593-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:11 Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ і призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича. Дотепер Баргилевич був командувачем територіальної оборони командування Сухопутних військ ЗСУ.

14:46 На війні з Росією загинув командир 206-го батальйону територіальної оборони Віталій Баранов. Як повідомила Димерська громада, причина смерті – зупинка серця. У вівторок тіло Баранова привезуть у село Катюжанка для поховання; мешканців громади закликають гідно зустріти захисника, створивши живий коридор. Зі слів народного депутата Володимира В'ятровича, командир помер на Донеччині. Віталій Баранов ("Біба") брав участь у боях за Донецьке летовище, у Опитному, Водяному та Пісках; був нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького. У 2022 році став командиром 2-6-го батальйону, брав участь у звільненні Київщини, пізніше – у боях на півдні та сході.

14:19 Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні та Ізраїлі – це війни проти "однакового зла". "Ніхто і ніколи не зможе забути про те, що терористи зробили в Ізраїлі... Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей прямо в машинах на дорогах... Чоловіків і жінок, дітей... Нікого не жаліли. Вулиці, залиті кров'ю. Заручники...", – сказав Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на сесії Парламентської асамблеї НАТО. "Самі ж ізраїльтяни – ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, в Бучі, – кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія... Однакове зло, і тільки одна відмінність – там терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Наміри декларовано різні, але суть – одна", – констатував Зеленський. Президент нагадав про "шокуючу радість російських пропагандистів", які називають "трофеями" дітей, котрих зараз терористи утримують у заручниках у Газі.

13:51 ГУР Міноборони підтвердило факт зради з боку старшого лейтенанта Руслана Сирового, начальника відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПСУ. Напередодні Сировий став героєм російської пропаганди – він вигулькнув у Москві, куди втік разом із сімʼєю, і розповідає на камери, як роками займався підривною діяльністю і збором важливої для російських спецслужб інформації. Якщо вірити пропаганді РФ, то прикордонник вивідував дані про пересування 128-ої бригади, сприяв окупації українських територій. Головне управління розвідки у повідомленні, присвяченому підготовці антиукраїнської провокації з боку Росії і ХАМАСу, зазначає, що "...для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви".

13:36 Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у будівлі Територіального центру комплектації у Чернівцях. Інформацію про кримінальну справу підтверджує і сам військкомат. "Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП", – ідеться у коментарі центру. На відео з камер спостереження, опублікованому у соцмережах, видно, як чоловіка б'ють у будівлі ТЦК у присутності поліції.

13:11 Спецслужби Росії з ХАМАСом готують масштабну провокацію проти України та її союзників зі зброєю, захопленою на українській території. "Російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ", – ідеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

12:46 Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+". Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, колегія ВАКС ухвалила таке рішення, покликаючись на закінчення строку досудового розслідування. Прокурор САП не погодився з рішення суду й оскаржить його в апеляційній інстанції. У березні цього року прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". За оцінкою слідства, у 2016–2017 роках ця схема завдала споживачам електроенергії збитків на 19,357 млрд грн. Стільки ж прокуратура вимагала компенсувати.

12:35 Вчора, 8 жовтня, найбільше споживання електроенергії у вечірні години було на 8% більшим, ніж попередньої неділі 1 жовтня, сезонне похолодання споживання збільшилося, констатували в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів. Сильний вітер і дощ завдали пошкоджень мережам обленерго. На ранок є відключені споживачі в Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

12:17 Цієї зими сили ППО зосередять свої зусилля на захисті енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави й об'єктів критичної інфраструктури, повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ. Ігнат додав, що таку ж тактику застосовували і минулої зими.

11:52 Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію в Ізраїлі – вивезли з міста Сдерот українського хлопчика, пораненого під час нападу бойовиків. Дитина перебуває у безпечному місці під опікою посольства; хлопчику надали медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п'ятьох громадян, яких вважали зниклими на півдні Ізраїлю. Водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Гази, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

11:39 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що причиною "зернової кризи" у взаєминах із Польщею є недобросовісні експортери, і закликав не політизувати проблеми. "Першоджерелом цієї кризи не є влада Польщі чи України. А бізнеси, які завозили зерно на територію Польщі і замість того, щоб експортувати його далі, залишали його в країні. Далі там відбувалися певні маніпуляції, й на ринку зʼявлявся надлишок зерна. Потім вже ця проблема була політизована – і ми пожинаємо її врожай. Вона може і повинна бути якнайшвидше врегульована, без емоцій. Зараз абсолютно не той історичний момент, щоб з'ясовувати стосунки там, де можна домовлятися", – сказав Кулеба в інтерв'ю Forbes.

11:20 Встановленим Військово-морськими силами ЗСУ тимчасовим коридором для виходу з портів "Великої Одеси" скористалися ще два балкери сумарним дедвейтом понад 61,5 тис. тонн, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Вчора успішно дісталися територіальних вод Румунії два судна з українськими вантажами з тих, що прибули 1 жовтня 2023 року: Forza Doria під прапором Барбадосу (судновласник з Ліберії, дедвейт 32,8 тис. тонн) і New Legacy під прапором Белізу (судновласник з Маршаллових Островів, дедвейт 28,7 тис. тонн).

Загалом з 19 вересня 2023 року в порти "Великої Одеси" коридором ВМС ЗСУ пройшли 17 суден і успішно вийшли з вантажами 12, а з 16 серпня до 15 вересня 2023 року цим коридором пройшли п'ять суден, що були заблоковані від початку повномасштабної агресії РФ. На відміну від "зернового коридору", що діяв до цього, новим коридором ідуть судна не лише з агропродукцією, а й з іншими вантажами, зокрема з гірничо-металургійними або контейнерами.

11:05 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 77 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 54 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, з високою ймовірністю прискорене вторгненням Росії в Україну. Міжнародна ізоляція змусила Москву переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. • Військова допомога Ірану кампанії Росії в Україні включала сотні безпілотних літальних апаратів-камікадзе й артилерійських боєприпасів. Іранські БПЛА були ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена і включає складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії. • Активізувалися також російсько-іранські дипломатичні й економічні зв'язки. Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану в Шанхайську організацію співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС. Нещодавно Іран заявив, що Росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022–2023 роках. Економічні зв’язки, ймовірно, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити санкції.

10:35 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, це носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:25 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — в середині тижня ворог концентрувався на Макіївці, мав частковий успіх вздовж траси східніше населеного пункту. Було знищено багато озброєння та військової техніки ворога. Зараз ворог накопичує нові сили біля Кремінної, які можуть вилитися в нову спробу масованого штурму наших позицій.

• Бахмутський напрямок — тривають бої за залізничною колією біля Кліщіївки й Андріївки.

• Авдіївський відтинок — на початку жовтня ворог провів наступальні дії західніше Красногорівки (А), мав частковий успіх.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог атакував північніше Марфополя, мав частковий успіх, але зазнав дуже великі втрати, через що змушений був зупинитися. Північніше Копанів росіян вдалося відкинути з лінії посадок. Завдяки зусиллям десантно-штурмових підрозділів вдалося досягнути часткового успіху на захід від Вербового.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:15 Співробітники служби безпеки Ірану допомогли спланувати суботній раптовий напад ХАМАСу на Ізраїль і дали зелене світло цій атаці під час зустрічі в Бейруті 2 жовтня, пише Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених членів ХАМАСу і Хезболли. Плани розробляли із серпня, протягом цього часу було кілька зустрічей у Бейруті, в яких брали участь члени Корпусу вартових ісламської революції.

Місія Ірану в ООН прогнозовано заявила, що Тегеран не причетний до нападу на Ізраїль.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

141,1% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

52,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

151,9% автомобільної техніки (з них 3,0% за минулий тиждень),

217,7% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

72,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

38,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що спецпризначенці тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити плацдарм для визволення окупованого Енергодара та Запорізької АЕС. Буданов зізнався, що успіху трьох операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки. Однак росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, наголосив керівник розвідки. З іншого боку, "енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навички для всіх – від командного складу до бійців, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму".

09:45 Напад ХАМАСу на Ізраїль не є спробою скористатися увагою Заходу до ситуації в Україні, сказав в ефірі каналу CBS державний секретар США Ентоні Блінкен:

"Ні, я цього не бачу... Ми зможемо це побачити, коли дізнаємося більше, які були мотиви і якими вони є насправді. Але зрозуміло одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати свої стосунки, а також розширити відносини Ізраїлю з багатьма іншими країнами в регіоні і за його межами. Це дуже важка робота, і неясно, чи зможемо ми її виконати. Але якби нам це вдалося, то це дійсно змінило б перспективи всього регіону в далекому майбутньому".

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В рамках проведення широкомасштабних військових реформ Росія розробила правові механізми формування Ленінградського військового округу. На російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів вчора опубліковано підготовлений міноборони Росії указ президента, яким пропонується позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання". Російські державні ЗМІ зазначили, що ця пропозиція вказує на те, що Північний флот більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу, припускаючи, що Північний флот та його чотири регіони (Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області й Ненецький автономний округ) буде передано до складу реформованого Ленінградського військового округу. • Українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута та вчора трохи просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили досягли певних успіхів на північ від Новопрокопівки, а російський мілблогер стверджував, що українські сили також просунувся біля Копані. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки, а російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атакувати поблизу Андріївки та Курдюмівки. Російські та українські джерела повідомили, що погіршення погодних умов впливає як на російські, так і на українські операції на фронті. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що активність російських безпілотників і авіації в останні дні через погану погоду знизилася. Російські мілблогери стверджували, що погіршення погодних умов на Бахмутському та Запорізькому напрямках впливає на наступальні операції України, а також на операції російської повітряної розвідки. Речник Східного угруповання ЗС України капітан Ілля Євлаш повторив, що погана погода може вплинути на роботу безпілотників та авіації, але погода не зупинить контрнаступ України. • Російські війська активізували мінування в районі Роботиного-Вербового і намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту, віддалених від західної частини Запорізької області. Російські мілблогери стверджують, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине–Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки. Мілблогери стверджували, що інтенсивні російські мінування та перемінування перешкоджали переміщенню важких українських вантажів і техніки в цих районах протягом останніх днів. Один із популярних прокремлівських блогерів стверджував, що російські війська активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області з метою розтягнути українську оборону і відволікти увагу українців. Речник оперативно-тактичного угруповання "Таврійський" полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються закріпитися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і не дати можливості перекинути резерви на запорізький напрямок. • Російські джерела повідомляють про очевидні лінії розмежування між регулярними російськими військами та нерегулярними формуваннями "ДНР". • Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат висловив занепокоєння щодо очікуваного удару російськими безпілотниками Shahed 131/136 по Україні цієї зими. Ігнат заявив, що російські сили використали 1000 безпілотників Shahed протягом всього опалювального сезону 2023/23 років і рекордні 500 безпілотників лише у вересні 2023 року – це вказує на те, що Україні потрібно серйозно підготуватися до кампанії ударів безпілотників Росії взимку 2023/24 років. Ігнат зазначив, що Україна поступово замінює радянські системи протиповітряної оборони на західні системи та має намір використовувати ці системи для захисту українських енергетичних об’єктів, портової інфраструктури, зернових силосів та іншої критичної інфраструктури від ударів російських безпілотників цієї зими. Ігнат додав, що російська влада хоче збільшити виробництво безпілотників Shahed всередині країни, але не може подолати свою залежність від Ірану щодо певних технологій і запасних частин, необхідних для виробництва. • Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) отримав супутникові знімки, які показують, що залізничні перевезення між Північною Кореєю і Росією "різко" збільшилися після зустрічі російського президента Путіна з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином 12–17 вересня. • Російський федеральний уряд продовжує позбавляти права голосу певні суб'єкти федерації (реґіони), де проживають етнічні меншини, водночас вибірково розширюючи права інших. Міністерство оборони Росії та Кремль нещодавно заявили про явну підтримку Кадирова та його стилю правління в Чечні, незважаючи на зростання міжетнічної напруги в російському суспільстві та армії. Припущення про те, що російська федеральна політика цілеспрямовано намагається позбавити впливу татарську ідентичність, одночасно посилюючи повноваження Кадирова, свідчить про те, що Кремль зацікавлений у винагороді регіонів етнічних меншин, які є найбільш відверто лояльними до Кремля і надають Кремлю значну військову силу для війни в Україні. • Російські війська вчора продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Донецької області та на адміністративному кордоні Донецько-Запорізької областей, і, як повідомляється, просунулися на окремих ділянках. • Розташоване в Празі російськомовне видання Current Time повідомило вчора, що серед російських військових зросла кількість випадків дезертирства.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: