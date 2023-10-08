Тараса Возняка у Литві нагородили орденом "Nesk Savo Svesa ir Tikek" та відзнакою імені Ґедройця.

 

Головного редактора і засновника Незалежного культурологічного журналу «Ї», генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького Тараса Возняка відзначили польсько-литовською нагородою імені Єжи Ґедройця та орденом Литовської Республіки за заслуги в царині культури "Nesk Savo Svesa ir Tikek". Вручення нагород відбулося у Вільнюсі 6 жовтня. 

 

 

"З величезним здивуванням і вдячністю хочу поділитися сьогоднішнім сюрпризом – нині, 6 жовтня 2023 року, в любому мені Вільнюсі в присутності шанованого і любого мені грона людей, яких годі перелічити, під омофором міністра культури Литовської Республіки Сімонаса Кайріса, професора Альвідаса Нікжентайтіса та амбасадора Республіки Польща у Литві Констянтина Радзівіла я мав честь і приємність отримати польсько-литовську нагороду імені Єжи Гедройця, яку присуджують людям, що особливо заслужилися для розбудови та плекання українсько-польсько-литовських стосунків, а також від Литовської Республіки її найвищий орден за заслуги у царині культури "Nesk Savo Svesa ir Tikek", – написав Тарас Возняк у себе на fb.

 

Тарас Возняк додав, що став єдиним чужинцем, який отримав орден "Nesk Savo Svesa ir Tikek", та що цій події навіть передувала дискусія, чи це можливо.

 

 

 

"Не знаю, чи заслужив, але точно буду старатися бути гідним таких високих нагород. А тому – Слава Украіні та її Героям! А теж Литві та Польщі! Разом переможемо!" – завершив свій допис соленізант.

 

 

08.10.2023

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