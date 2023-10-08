Тараса Возняка у Литві нагородили орденом "Nesk Savo Svesa ir Tikek" та відзнакою імені Ґедройця.

Головного редактора і засновника Незалежного культурологічного журналу «Ї», генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького Тараса Возняка відзначили польсько-литовською нагородою імені Єжи Ґедройця та орденом Литовської Республіки за заслуги в царині культури "Nesk Savo Svesa ir Tikek". Вручення нагород відбулося у Вільнюсі 6 жовтня.

"З величезним здивуванням і вдячністю хочу поділитися сьогоднішнім сюрпризом – нині, 6 жовтня 2023 року, в любому мені Вільнюсі в присутності шанованого і любого мені грона людей, яких годі перелічити, під омофором міністра культури Литовської Республіки Сімонаса Кайріса, професора Альвідаса Нікжентайтіса та амбасадора Республіки Польща у Литві Констянтина Радзівіла я мав честь і приємність отримати польсько-литовську нагороду імені Єжи Гедройця, яку присуджують людям, що особливо заслужилися для розбудови та плекання українсько-польсько-литовських стосунків, а також від Литовської Республіки її найвищий орден за заслуги у царині культури "Nesk Savo Svesa ir Tikek", – написав Тарас Возняк у себе на fb.

Тарас Возняк додав, що став єдиним чужинцем, який отримав орден "Nesk Savo Svesa ir Tikek", та що цій події навіть передувала дискусія, чи це можливо.