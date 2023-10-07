592-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:49 Рота ПТРК з 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку знищила за чотири дні 25 танків росіян, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

13:15 Через несприятливі погодні умови у Львівській області станом на ранок знеструмлені 52 населені пункти, повідомив голова ОВА Максим Козицький. З них 14 знеструмлені повністю, 38 – частково, найбільше – на Бродівському, Жовківському, Камʼянка-Бузькому напрямках.

13:01 Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки поранено чотирьох мирних мешканців: 9-річну дівчинку, її 44-річну матір, жінку віком 64 роки та її 41-річного сина. Пошкоджено 10 багатоповерхових житлових та 19 приватних будинків, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі. Попередньо, обстріл здійснили балістичною ракетою "Іскандер".

12:25 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 124 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:01 Оперативний штаб МЗС України розшукав одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю. Дипломати допомогли одній родині виїхати з міста Ашкелон і знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів. Триває робота для отримання офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила.

11:40 Тоня Матвієнко повідомила про смерть своєї мами, колись найпопулярнішої української співачки Ніни Матвієнко. Однак із 2010-х років у риториці Ніни Матвієнко почали з'являтися російські наративи про два братні народи, що стало ще частішим після 2014 року і вельми пантеличило її давніх прихильників. Післязавтра їй мало би виповнитися 76 років.

11:25 Щонайменше 300 ізраїльтян були вбиті внаслідок вчорашнього вторгнення бойовиків ХАМАСу, десятки викрадені, повідомило посольство Ізраїлю в Туреччині з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Прессекретар ЦАХАЛ повідомив, що на півдні Ізраїлю та в секторі Гази знищено понад 400 палестинських бойовиків, а десятки були захоплені в полон.

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На ділянці Великої Новосілки, на захід від Вугледара Донецької області, протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійніше, бої були значно менш інтенсивними порівняно з червнем-липнем 2023 року. За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку. Українські операції на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не даючи їм змоги зміцнити інші напрямки. Сюди також було залучено низку російських повітряно-десантних підрозділів. Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил з цього напрямку.

10:31 Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Станіславську громаду. Одинадцять людей поранено, зокрема 9-місячна дитину.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

141,1% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

52,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

151,9% автомобільної техніки (з них 3,4% за минулий тиждень),

217,6% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

72,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

38,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 До ранку Армія оборони Ізраїлю відновила контроль над 22 локаціями на півдні країни, куди вторглися бойовики ХАМАСу, але у восьми місцях ще йшла зачистка. Заручників, утримуваних у південному місті Офакімі та кібуці Беері, звільнено. Ізраїльські військові завдали артилерійського удару по району в Лівані, звідки обстрілювали територію Ізраїлю. Прессекретар Армії оборони Ізраїлю повідомив, що в суботній атаці на Ізраїль брали участь "кілька сотень", можливо тисяча бойовиків ХАМАСу.

09:35 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, це носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки ХАМАСу в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України. Кремль посилив кілька інформаційних операцій після вчорашніх терактів ХАМАСу в Ізраїлі, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України, і стверджуючи, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну. Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники повинні були "зайнятися" роботою над "палестинсько-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатись" у Росію та надавати Україні військову допомогу. Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Європейського Союзу та ООН, що призвело до ескалації насильства, неявно звинувачуючи Захід у нинішніх бойових діях. Відомий російський пропагандист Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ "на деякий час відверне свою увагу від України і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході". Ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України. • Вчора декілька ключових джерел у російському інформаційному просторі змістили фокус щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі, яка може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні найближчими днями чи тижнями. • Вчора українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і на заході Запорізької області та, як повідомляється, просувалися в обох напрямках. Український Генштаб повідомив, що українські сили частково досягли успіху на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута). Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що за минулу добу українські війська просунулися в різних напрямках від 100 до 300 метрів поблизу Бахмута. Українські військові джерела додатково заявили, що українські сили просунулися на заході Запорізької області в районах на північ від Копані та на північ від Новопрокопівки. • Російські війська в ніч з 6 на 7 жовтня завдали серії ракетних ударів по українських тилах та портовій інфраструктурі. • Російський уряд схвалив закон, який тимчасово обмежує роботу прикордонних пунктів пропуску, які українські громадяни можуть використовувати для в’їзду в Росію з третіх країн, – їх, ймовірно, зосереджено на Білорусі та країнах Балтії, мабуть, у відповідь на стурбованість щодо безпеки російських прикордонних регіонів і можливих зусиль українського проникнення. • Білоруські чиновники використовують міжнародне партнерство, намагаючись узаконити роль Білорусі в незаконній депортації українських дітей. • Командир російського батальйону "Восток" Ходаковскій заявив, що російські "патріотичні" спільноти залишаються вразливими до розколу через неспроможність російської влади консолідувати суспільство, зокрема після повстання фінансиста "Ваґнера" Пріґожина 24 червня. • Міноборони Росії вчора повідомило про виробництво міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", підтверджуючи заяви Путіна про успішні випробування ракети 5 жовтня в рамках інформаційної операції з балансування на межі ядерної війни. • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка–Донецьк, на заході Донецької області, на межі Донецької та Запорізької області, а також на заході Запорізької області. • Повідомляється, що в окупованій Херсонській області українські партизани вбили чиновника "Единой России".

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: