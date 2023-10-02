«Об’єднана правиця» залишається лідером електоральних симпатій.  

Опозиційна Громадянська коаліція, згідно зі свіжою соціологією, трохи покращила свій рейтинг.

 

 

Провладний виборчий блок «Об’єднана правиця» на чолі з партією «Право і Справедливість» залишається лідером електоральних симпатій у Польщі. Про це свідчать результати останнього опитування громадської думки, проведеного демоскопічним центром Estimator для інформаційного порталу DoRzeczy.pl. Незмінним залишається і посідач другого місця – опозиційна Громадянська коаліція. Загалом до Сейму мають шанс потрапити п’ять політичних сил. 

 

В опитуванні, яке проходило 29-30 вересня, поляків запитували, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися наступної неділі. Блок «Об’єднана правиця» обрали 37,4 відсотка респондентів. Це означає зростання на 0,1 відсоткового пункту порівняно з попереднім дослідженням, яке відбулося тижнем раніше.

 

За опозиційну Громадянська коаліція готові проголосувати 30,6% респондентів. А це на 0,8 відсоткового пункту більше, ніж тижнем раніше.

 

Правопопулістська партія «Конфедерація» може розраховувати на 9,6 відсотка голосів. Отже ця політична сила, яка досить скептично ставиться до України й виступає проти військової допомоги ЗСУ, зафіксувала падіння підтримки на один відсотковий пункт. 

 

Такий же рівень електоральних симпатій (9,6%) зафіксувала й польська передвиборча коаліція «Третій шлях» (Trzecia Droga), сформована Польською селянською партією та партією Polska 2050. Це свідчить про втрату політичною силою 0,3 відсоткового пункту.

 

Завершує перелік партій, здатних потрапити до польського парламенту, електоральний блок «Нова лівиця» (Nowa Lewica). Наразі за цю політичну силу висловили готовність проголосувати 8,7% респондентів, що на 0,2 відсоткового пункту більше порівняно з попереднім дослідженням.

 

Соціологи зразу ж оцінили, скільки місць змогли б отримати п’ять згаданих політичних сил, за умови здобуття вказаних результатів.  «Об’єднана правиця» могли б розраховувати на 206 місць у Сеймі, Громадянська коаліція – на 150, «Конфедерація» провела б до парламенту 39 депутатів, «Третій шлях» – 36, «Нова лівиця», своєю чергою, мали б 28 представників у новій каденції.

 

Опитування було проведено шляхом комп’ютерного телефонного інтерв’ю з дотриманням загальнонаціональної репрезентативної вибірки. В ньому взяв участь 1051 дорослий поляк. Представлені результати включають лише тих, хто заявив, що точно голосуватиме, і вказав, за яку партію віддасть свій голос.

02.10.2023

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