На в'їздах до Львова відновлять роботу блокпостів.

Рада оборони Львівщини на засіданні у четвер, 28 вересня, ухвалила рішення про посилення безпекових заходів на території області. А саме вирішили відновити блокпости та обмежувати рух транспорту на певних ділянках трас під час повітряних тривог у час комендантської години.

Як повідомив перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик, відповідні рішення ухвалили, заслухавши інформацію правоохоронців та військових про ситуацію на Львівщині. Ухвалені заходи мають сприяти контрдиверсійній роботі та громадській безпеці перед початком опалювального сезону та зважаючи на ризики російських атак по енергетичних та інших стратегічних об'єктах.

За рішенням ради оборони області, на головних трасах, зокрема на в’їздах до Львова, відновлять блокпости.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська зазначила, що патрулювати на блокпостах будуть працівники поліції, Нацгвардії, військової служби правопорядку та СБУ. Також посилять безпекову роботу на прикордонних контрольних пунктах.

«Працівники ТЦК не будуть присутні при забезпеченні безпекових заходів», – зауважила речниця СБУ.

Андрій Годик також розповів, що під час комендантської години у час повітряних тривог обмежуватимуть рух транспорту на певних ділянках трас, зокрема на об’їзній дорозі Львова. Такі обмеження будуть здійснювати за вказівкою військових. Він пояснив, що це допоможе роботі повітряного командування «Захід» щодо виявлення та збиття ворожих дронів-камікадзе, адже гучний звук деяких видів транспорту перешкоджає роботі військових.

Окрім того, зі слів Андрія Годика, на Львівщині можуть переглянути тривалість комендантської години, яка наразі триває з опівночі до 05:00.

Роксолана Яворська закликала мешканців Львівщини повідомляти в СБУ про підозрілих осіб, виявлених поблизу стратегічних об'єктів.



