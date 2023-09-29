Франко в оригіналі: "Перехресні стежки" вийдуть "желехівкою".

 

Видавництво "Віхола" здало в друк подарункове видання "Перехресних стежок" Івана Франка, особлива цінність якого полягає в тому, що твір буде представлений сучасному читачеві у тому варіанті правопису, який і використовував для його написання Іван Франко. Очікується, що книга з'явиться вже 19 жовтня, втім її вже можна замовити.

 

 

Свій твір "Перехресні стежки" Іван Франко публікував протягом 1900 року у львівському журналі "Літературно-науковий вісник". У видавництві знайшли ці публікації і звірили текст роману з першодруками. Відповідно, вирішили повністю зберегти оригінальну орфографію автора, що була підпорядкована правопису, який зараз називаємо "желехівкою".

 

"Цей фонетичний правопис був поширений на заході України з 1886 по 1922 роки. Його особливості полягають, зокрема, в послідовному вживанні літери «ї» не лише на місці звукосполуки «йi», а й замість давніх «ѣ» та «е» (снїг, дїло, Евгенїй), в окремому написанні частки -ся при дієслові (знайшов ся, сердив ся), а також у збереженні м’якого «л» в іншомовних словах (плян, кляса, клюб).

Трапляються в романі й інші принципи «желехівки», як-от «ґ» замість звичного нам «г» (Реґіна, термінольоґія) і закінчення -є в іменниках середнього роду (життє, знаннє)", — пояснила головна редакторка «Віхоли» Ольга Дубчак. 

 

 

Видання також міститиме передмову літературознавиці Віри Агеєвої та післямову режисера-постановника "Перехресних стежок" для Театру ім. Леся Курбаса Івана Уривського.

 

Замовити це видання "Перехресних стежок" вже можна на сайті видавництва, коштує воно 700 гривень. 

 

29.09.2023

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