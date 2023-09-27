Болгарія передасть Україні ракети до С-300.

Вони потребують ремонту, який здатна забезпечити Україна.

Парламент Болгарії більшістю голосів схвалив на закритій частині сесії передачу додаткової військової допомоги Україні, зокрема ракет типу 5В55Р для зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомила газета Dnes з покликом на слова голови парламентського Комітету з питань оборони та депутата від урядової партії ГЕРБ Христо Гаджева. За інформацією видання, ракети потребують ремонту, який здатна забезпечити українська сторона.



«Є проект рішення про новий пакет військової допомоги Україні від лідерів парламентських партій, які формують уряд. Це жодним чином не загрожуватиме функціонуванню протиповітряної оборони Болгарії», – запевнив Гаджев.

Він наголосив на тому, що Болгарія «не має можливості самостійно відремонтувати ці боєприпаси, а їхнє використання могло б створити серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців». «На відміну від Болгарії Україна заявила, що має можливості ввести в експлуатацію такі боєприпаси з дефектами», — зазначив Гаджев.

Тим часом народний депутат від лівої опозиції Атанас Зафіров назвав передачу ракет для ППО Україні «національною зрадою». «Спочатку віддають боєприпаси, потім з’ясовується, що комплекси непридатні, і наступний крок — віддавати і комплекси», — обурювався Зафіров.

Свій протест щодо такого кроку Болгарії висловила і Москва. У Федеральній службі з військово-технічної співпраці РФ заявили, що передача російської зброї Україні неприпустима без отримання попередньої письмової згоди Росії. «Таким чином, йдеться про чергову спробу грубого порушення болгарським керівництвом своїх міжнародних зобов'язань у галузі контролю за озброєнням, незважаючи на неодноразові роз'яснення російської сторони. Передача зброї до зони бойових дій в Україні неминуче призведе до додаткової ескалації конфлікту та безневинних людських жертв», — заявили у службі. Російська сторона закликала Болгарію «переглянути ухвалене рішення з метою недопущення порушення норм міжнародного права у галузі військово-технічної співпраці».