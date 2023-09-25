Екс-керівника заводу "ЛОРТА" підозрюють у навмисному роззброюванні української ППО.

 

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. За даними спецслужби, незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на майже 2,4 млн грн бюджетних коштів.

 

"До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми. Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні СБУ.

 

За інформацією львівських медій, мова йде про ексдиректора заводу "ЛОРТА" 73-річного Володимира Чауса.

 

 

Чоловікові оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Крім того, перевіряєтеся інформація щодо можливої причетності фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.

25.09.2023

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