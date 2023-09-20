У Єревані проходять масові протести, спричинені бойовими діями в Карабасі.

Зафіксовані жорсткі сутички демонстрантів з поліцією, постраждало понад три десятки осіб.

 

 

На протестах, які почалися в Єревані у зв'язку з воєнними діями Азербайджану в Нагірному Карабасі, постраждали щонайменше 34 особи, зокрема 16 поліціянтів. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am з покликом на міністерство охорони здоров'я Вірменії. Вказується, що одного із постраждалих довелося прооперувати.

 

Акції, які розпочалися біля будівлі уряду Вірменії, вилилися у жорсткі сутички демонстрантів із поліцією. Протестувальники закидали поліціянтів пляшками і кричали, що прем'єр країни Нікол Пашинян – «зрадник». Своєю чергою, поліція застосувала світлошумові гранати.

 

«В Арцаху (Карабасі, – ред.) вирішується доля Вірменії, доля нашої державності. Є лише одна можливість вирішити проблеми Вірменії та Арцаху. Нікол Пашинян давно офіційно умив руки та відмовився від Арцаху. Він здав арцахських вірмен ворогу. Те, що відбувається зараз, є наслідками політики Пашиняна. Єдиний варіант, щоб ми могли захистити Арцах та стати на захист Вірменії, – це зміна влади у Вірменії, усунення Нікола Пашиняна, формування нового уряду, який зможе організувати захист Арцаху та Вірменії», – заявив один з організаторів протестної акції, голова опозиційного блоку «Мати-Вірменія» Андранік Теванян.

 

Протестувальники провели на площі Республіки в Єревані цілу ніч. Вони мають намір відновити активні дії о 19:00 (за єреванським часом) у середу, 20 вересня. Біля будівлі уряду Вірменії вже встановлено кілька наметів. Поліціянти намагаються зносити намети та затримувати учасників акції протесту.

 

Ще одна акція протесту відбулася біля посольства Росії у Єревані. Протестувальники вимагали, щоб російські миротворці, дислоковані в Нагірному Карабаху, захистили жителів регіону від азербайджанської агресії. Учасники акції вигукували: «Росія – ворог. Росія – окупант». 

 

Нагадаємо, що зранку 19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичних заходів локального характеру» в Нагірному Карабасі. Азербайджанська артилерія та почала обстрілювати територію невизнаної республіки, зокрема її столицю Степанакерт. При цьому Баку заявив, що вимагає виведення вірменських військ та «зміни режиму» в реґіоні.

 

Тим часом у Єревані стверджують, що вірменських військовослужбовців на території Нагірного Карабаху немає, і звинувачують Азербайджан у «етнічних чистках». Влада Вірменії очікує, що миротворчі сили РФ вживуть заходів проти азербайджанського наступу.  «Ми очікуємо, що також вживе заходів Ради Безпеки ООН», – заявив Пашинян. Засідання РБ ООН щодо з ескалації в Нагірному Карабасі пройде 21 вересня.

20.09.2023

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