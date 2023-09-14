Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2023 року став Сергій Буковський.

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено режисера-документаліста Сергія Буковського.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

Сергій Буковський – український кінорежисер-документаліст, актор, представник критичної школи української документалістики.

Народився 1960 року в Башкирії. Того ж року його батьки — кінорежисер Анатолій Буковський та актриса Ніна Антонова — переїздять до Києва. Навчався режисурі на кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого (майстерня Володимира Небери). Понад десять років працював на Українській студії хронікально-документальних фільмів. У 1995–1998 роках очолював відділ телевізійних та документальних фільмів компанії «Internews Network Ukraine».

Народний артист України (2008), володар ордена «За заслуги» III ступеня (2021). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2004) за 9-серійний телефільм «Війна. Український рахунок» (2003). У 2017 році отримав першу національну кінопремію “Золота дзиґа” за стрічку “Головна роль” у номінації “Найкращий документальний фільм”. У 2023 році відбулася прем'єра фільму “Іван і Марта” про подружжя Івана та Марти Дзюб – над стрічкою режисер працював з 2018 року. Загалом творчий доробок лауреата налічує понад 40 кінофільмів, серед яких зокрема фільм “Живі” (2008) про українців, що пережили Голодомор 1932–1933 років. У 2014 році Сергій Буковський створив Майстерню.doc – майстерню документального кіно для молодих кінематографістів.