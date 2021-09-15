Тарас Возняк отримав Премію імені Василя Стуса.

 

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено Тараса Возняка, філософа, культуролога, політолога etc., засновника Незалежного культурологічного журналу “Ї”, генерального директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького. Члени журі Премії оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 15 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка.

 

 

“Наш світ тримається не тільки на людях, які жертвували своїм життям задля надзвичайної місії. Є й інші ролі людей, які відповідають на виклики сучасності. Не короткою фразою, а осмисленням феноменів за допомогою нових знань. Саме таким є внесок Тараса Возняка: він допомагає нам осмислити наше сьогодення. Завдяки заснованому ним журналу “Ї” ми маємо навіть не планету, а галактику. Кожен із блоків, з якими він працює – філософський, історичний, краєзнавчий, – закриває цілу тему”, – зазначив під час церемонії нагородження лауреата Леонід Фінберг, головний редактор видавництва “Дух і Літера”, член журі Премії імені Василя Стуса.

 

Лавдацію про внесок лауреата Премії в розвиток української культури і загалом нашої держави виголосив також і Андрій Павлишин. 

 

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

 

Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928–2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. 

 

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво “Дух і Літера” взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

 

Лауреатами Премії імені Василя Стуса в попередні роки стали понад 70 українців, серед яких – Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв. 

 

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі:

Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;

Ахтем Сеітаблаєв – актор, режисер, директор ДП "Кримський дім", лауреат Премії імені Василя Стуса за 2020 рік;

Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН;

Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві;

Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН;

Юрко Прохасько – есеїст, перекладач;

Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської бізнес-школи;

Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею Шевченка;

Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

 

 

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