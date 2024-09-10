Цьогорічною лавреаткою Премії імені Василя Стуса стала Тетяна Пилипчук.

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук.

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. З 2022 по 2024 роки Тетяна курувала фестиваль “Пʼятий Харків”, з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції “Слово”. Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто і об’єднує військових, митців і волонтерів.

“Є люди, які скромно, без зайвого галасу і шуму, роблять надзвичайно важливі речі, дають імпульс цілій спільноті, роками плекають культурне середовище міста, реалізують дуже важливі проекти й ініціативи. Такою людиною є Тетяна Пилипчук. Існує відоме античне поняття genius loci – геній, дух місця. Цей невловимий, але відчутний дух Харківського міського середовища формує і втілює Тетяна Пилипчук. Цей дух виникає там, де Тетяна перетинається з Харковом” (Мирослава Барчук)

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і літера" продовжили цю ініціативу. Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

У різні роки відзнаку отримували:

1989: Опанас Заливаха та Володимир Кучинський

1990 Раїса Лиша

1992: Микола Горбаль, Ольга Богомолець, Іван Світличний, Надія Світлична

1994: Михайлина Коцюбинська

1998: Леся та Галина Тельнюк

1999: Василь Слапчук

2000: Василь Овсієнко та Людмила Семикіна

2001: Галина Стефанова (актриса)

2004: Кость Москалець

2006: Олена Голуб

2007: Михайло Ткачук, Елеонора Соловей, Олександра Матвійчук

2008: Галина Могильницька, Олександр Смик

2009: Мирослав Маринович, Осип Зінкевич

2010: Степан Семенюк, Олександр Рябокрис та Андрій Данильченко, Кирило Булкін, Лариса Масенко

2011: Марія Овдієнко, гурт «Сад», Ярослава Музиченко

2012: Євген Захаров, Володимир В'ятрович, Ірина Жиленко

2013: Микола Плахотнюк, Любов Міненко, Борис Ткаченко, Софія Федина

2014: Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Сашко Положинський

2016: Олександра Коваль

2017: Сергій Жадан

2018: Борис Ґудзяк

2019: Влад Троїцький

2020: Ахтем Сеітаблаєв

2021: Тарас Возняк

2022: Віталій Портников

2023: Сергій Буковський.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі:

Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН;

Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету;

Юрко Прохасько – есеїст, перекладач;

Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;

Елеонора Соловей – літературознавиця;

Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера"

Сергій Буковський – лауреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік;

Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня;

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча;