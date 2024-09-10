Цьогорічною лавреаткою Премії імені Василя Стуса стала Тетяна Пилипчук.

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук.
Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. З 2022 по 2024 роки Тетяна курувала фестиваль “Пʼятий Харків”, з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції “Слово”. Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто і об’єднує військових, митців і волонтерів.
“Є люди, які скромно, без зайвого галасу і шуму, роблять надзвичайно важливі речі, дають імпульс цілій спільноті, роками плекають культурне середовище міста, реалізують дуже важливі проекти й ініціативи. Такою людиною є Тетяна Пилипчук. Існує відоме античне поняття genius loci – геній, дух місця. Цей невловимий, але відчутний дух Харківського міського середовища формує і втілює Тетяна Пилипчук. Цей дух виникає там, де Тетяна перетинається з Харковом” (Мирослава Барчук)
Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.
Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і літера" продовжили цю ініціативу. Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.
У різні роки відзнаку отримували:
1989: Опанас Заливаха та Володимир Кучинський
1990 Раїса Лиша
1992: Микола Горбаль, Ольга Богомолець, Іван Світличний, Надія Світлична
1994: Михайлина Коцюбинська
1998: Леся та Галина Тельнюк
1999: Василь Слапчук
2000: Василь Овсієнко та Людмила Семикіна
2001: Галина Стефанова (актриса)
2004: Кость Москалець
2006: Олена Голуб
2007: Михайло Ткачук, Елеонора Соловей, Олександра Матвійчук
2008: Галина Могильницька, Олександр Смик
2009: Мирослав Маринович, Осип Зінкевич
2010: Степан Семенюк, Олександр Рябокрис та Андрій Данильченко, Кирило Булкін, Лариса Масенко
2011: Марія Овдієнко, гурт «Сад», Ярослава Музиченко
2012: Євген Захаров, Володимир В'ятрович, Ірина Жиленко
2013: Микола Плахотнюк, Любов Міненко, Борис Ткаченко, Софія Федина
2014: Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Сашко Положинський
2016: Олександра Коваль
2017: Сергій Жадан
2018: Борис Ґудзяк
2019: Влад Троїцький
2020: Ахтем Сеітаблаєв
2021: Тарас Возняк
2022: Віталій Портников
2023: Сергій Буковський.
Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі:
Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН;
Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету;
Юрко Прохасько – есеїст, перекладач;
Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;
Елеонора Соловей – літературознавиця;
Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера"
Сергій Буковський – лауреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік;
Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня;
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча;
10.09.2024