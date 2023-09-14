Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка.

У відповідній резолюції зазначається, що білоруський диктатор причетний до викрадення українських дітей.

У середу, 13 вересня, Європейський парламент проголосував за резолюцію про відносини з Білоруссю, в якій є заклик до Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Також у документі зазначається, що Лукашенко причетний до війни проти України нарівні з Владіміром Путіним. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

У резолюції Лукашенка названо співучасником насильницького вивезення понад 2150 дітей, у тому числі сиріт, з окупованих Росією реґіонів України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де «вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки». Європарламент вважає Лукашенка та його режим відповідальними за ці воєнні злочини так само, як Путіна та російську дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову.

У резолюції засуджується участь режиму Лукашенка у невиправданій, незаконній та неспровокованій аґресивній війні Росії проти України; у постачанні військ РФ зброєю та військовою технікою, виробництві комплектуючих для російської армії, розміщенні російських військ у країні та їхньому навчанні білоруськими інструкторами. Також у документі вказуються погрози долучення білоруської армії до російської аґресії у поєднанні з розміщенням військ поблизу українського кордону, яке зв'язує там українські війська.

«Режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні», – наголошується у документі. У зв'язку з цим Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал зі злочину аґресії, скоєного Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування дій не лише Путіна і російського політичного та військового керівництва, а також білоруського керівництва.

Тому європарламентарі закликали інститути Євроунії та держави-члени вжити всіх заходів, необхідних для «забезпечення кримінального переслідування білоруських посадових осіб, які є співучасниками злочинів аґресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, вчинених проти України».

Раніше того ж дня лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Ціхановська звернулася до Європейського парламенту. Вона закликала депутатів підтримати європейську перспективу для Білорусі та підняти на новий рівень відносини між Європою та демократичними силами Білорусі. «Білоруси хочуть почути, що їхню країну не буде віддано Путіну як втішний приз», – заявила Ціхановська.