Львів'янам пропонують безкоштовну профорієнтацію в ІТ з працевлаштуванням.

Львів'ян запрошують подавати заявки на безкоштовне навчання основам IT. Волонтери громадської організації навчать створювати сайти, чат-боти та програми для IOS/Android

Про старт програми для професійного розвитку – як молодих спеціалістів віком від 18 років, так і тих, хто має величезний досвід поза сферою IT, повідомила команда IT-Паросток та волонтери. Перші 500 учнів уже приєдналися.

 

 

Записатися на курси можна заздалегідь заповнивши заявку на сайті.

 

Заснував освітній проект фахівець із кіберзахисту – Андрій Роговський. Програма готує учасників до віддаленої роботи та допомагає з процесом успішного проходження інтерв'ю в Україні та розуміння психології продуктової розробки.

 

«IT-Паросток» – лідер руху продуктово-креативних завдань у дуальній освіті. Є лінійка проектів у цьому напрямку: від олімпіад для початківців та хакатонів для майбутніх кіберміортворців. Понад сотня університетів є освітніми партнерами», - сказано на сайті програми.

 

 

Після реєстрації бажаючим пропонується самостійно обрати та вирішити практичне групове індивідуальне завдання по Україні (реальний кейс), потім допомагають з працевлаштуванням в ІТ-сферу.

 

«Програма може стати сполучною ланкою між поколіннями, забезпечуючи наступність: більшість учасників – ті, хто втратив роботу, фахівці з досвідом з інших сфер. Колишні інженери Боїнг, топ-менеджмент автомобільних компаній, всі вони навчаються цифрової трансформації у IT-фахівців-початківців, а самі в свою чергу навчають їх продуктивному мисленню», - говорить Андрій Роговський.

 

Організатори пояснюють, що за останній місяць додалося багато завдань для цілей ТРО та ЗСУ.

 

06.04.2022

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