Івано-Франківщина отримала 10 терміналів Starlink.

Львівський ІТ Кластер передав Івано-Франківщині 10 терміналів Starlink, - повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Щиро дякуємо львівській ІТ-спільноті за надані нашій області супутникові системи. Завдяки цьому, за будь яких обставин, важливі об’єкти Прикарпаття матимуть безперебійний доступ до інтернету”, – сказала вона.

Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Elon Musk про закупівлю декількох сотень терміналів Starlink саме для західних областей України. Частина з них вже працює у Львові.

"Багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни. Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні», – розповів раніше СЕО Львівського ІТ Кластер Степан Веселовський.