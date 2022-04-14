Івано-Франківщина отримала 10 терміналів Starlink.

Львівський ІТ Кластер передав Івано-Франківщині 10 терміналів Starlink, - повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

 

 “Щиро дякуємо львівській ІТ-спільноті за надані нашій області супутникові системи. Завдяки цьому, за будь яких обставин, важливі об’єкти Прикарпаття матимуть безперебійний доступ до інтернету”, – сказала вона.

 

 

Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Elon Musk про закупівлю декількох сотень терміналів Starlink саме для західних областей України. Частина з них вже працює у Львові.

 

"Багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни. Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні», – розповів раніше СЕО Львівського ІТ Кластер Степан Веселовський.

 

 

14.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22 | | Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22 | | Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22 | | Дискурси
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22 | | Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22 | | Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.