Данський фармацевтик Novo Nordisk стрімко став найдорожчою компанією в Європі.

Цього вдалося досягнути завдяки продукуванню препаратів для схуднення.

Після ста років відносно сталого функціонування данська фармацевтична компанія Novo Nordisk, відома, зокрема, як виробник ліків від діабету, несподівано здійснила стрімкий економічний стрибок. Novo Nordisk стала першою за вартістю компанією в Європі, випередивши попереднього лідера ­– групу компаній з виробництва предметів розкоші LVMH. Як повідомляє газета The New York Times, таких успіхів компанія змогла досягнути завдяки продукуванню двох препаратів для схуднення – Ozempic і Wegovy, які були визнані революційними в галузі боротьби з ожирінням.

Завдяки попиту на ці препарати прибутки Novo Nordisk у першому півріччі 2023 року зросли на 45% – до 39 мільярдів данських крон або близько 5,7 мільярда доларів США.

За словами головного радника національного статистичного агентства Данії Йонаса Дана Петерсена (Jonas Dan Petersen), торік дві третини економічного зростання Данії можна віднести до фармацевтичної галузі. Він запевнив, що «без фармацевтичної промисловості навряд чи було б зростання виробництва в першому кварталі цього року порівняно з минулим роком». Данська економіка зросла на 1,9 відсотка за цей період, з яких на фармацевтичну промисловість припало 1,7 відсоткового пункта.

При цьому Novo Nordisk є безперечним лідером галузі. Минулого року дохід компанії приблизно в 10 разів перевищив дохід наступної за величиною данської фармацевтичної компанії Lundbeck. За останні кілька тижнів ринкова вартість Novo Nordisk перевищила розмір усієї данської економіки. Як стверджують економічні аналітики, стрімке зростання продажів за кордоном ліків компанії, передовсім засобів для схуднення, спонукало данський центральний банк утримувати облікові ставки на нижчому рівні, ніж вони могли б бути в іншому разі, кажуть економісти.

«Ми ніколи раніше не потрапляли в таку ситуацію в Данії, де одна компанія відігравала б настільки важливу роль», – зазначив економічний аналітик Danske Bank Єнс Нервіґ Педерсен (Jens Naervig Pedersen).

Аналітики прогнозують, що компанія має всі шанси зростати й надалі, оскільки потенційних пацієнтів усе ще багато. За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США, понад 100 мільйонів дорослих американців страждають від ожиріння.