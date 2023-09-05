Лідер КНДР у вересні відвідає Росію.

Передбачається, що Кім Чен Ин обговорюватиме з Путіним співпрацю у збройовій сфері.

 

 

Лідер КНДР Кім Чен Ин планує у вересні вирушити до Росії. Про це повідомляє газета The New York Times з покликом на неназваних американських офіційних осіб. За твердженням видання, Кім Чен Ин має намір зустрітися з президентом Росії Путіним та обговорити військову співпрацю країн.

 

The New York Times уточнює, що зустріч Кім Чен Ина та Путіна евентуально відбудеться у Владивостоці, куди північнокорейський лідер може приїхати з Пхеньяна своїм броньованим потягом. Найімовірніше це відбудеться 10–13 вересня, коли у Владивостоці проходитиме Східний економічний форум. Проте джерела не виключають і того, що перемовини пройдуть у Москві.

 

Інформацію газети підтвердила і речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон (Adrienne Watson). «Як ми вже говорили публічно, перемовини між Росією і Північною Кореєю щодо зброї активно просуваються. Ми знаємо, що Кім Чен Ин хоче, щоб ці перемовини продовжувалися, в тому числі з дипломатичним візитом на найвищому рівні до Росії», – сказала вона у коментарі для інформаційної аґенції AFP.

 

Минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що згідно з інформацією, яка опинилася у розпорядженні Вашінґтона, між Пхеньяном і Москвою активно проводяться перемовини на високому рівні про військову співпрацю. Росія зацікавлена ​​у постачанні артилерійських снарядів з КНДР, у тому числі протитанкових. КНДР, зі свого боку, хотіла б одержувати від Росії сучасні технології для супутників та атомних підводних човнів, а також продовольство.

 

Нагадаємо, що наприкінці серпня у Пхеньяні побувала російська урядова делегація на чолі з міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойгу. Глава російського військового відомства зустрічався з Кім Чен Ином. Північнокорейські ЗМІ писали, що «сторони серйозно обговорили деякі питання подальшого розвитку стратегічної та тактичної кооперації між двома країнами у галузі національної оборони та безпеки».

05.09.2023

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