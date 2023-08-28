Ізраїль завдав ракетного удару по аеропорту Алеппо.

Внаслідок атаки було пошкоджено злітно-посадкову смугу, вона тепер не може приймати літаки.

 

 

У ніч на понеділок, 28 серпня, військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії. Про це повідомила газета Jerusalem Post з покликом на джерело в міноборони Сирії. Внаслідок атаки було пошкоджено злітно-посадкову смугу, вона тепер не може приймати літаки.

 

Державне інформагентство Сирії SANA, з покликом на військове джерело, уточнило, що ізраїльські літаки завдали ударів по аеропорту з території Середземного моря близько 04:30 за місцевим часом. Про жертви не повідомляють.

 

«Ізраїльський ворог здійснив повітряний напад на міжнародний аеропорт Алеппо. Аґресія завдала матеріальної шкоди злітно-посадковій смузі аеропорту та вивела його з експлуатації», – повідомило міністерство оборони Сирії.

 

Міжнародний аеропорт Алеппо цього року вже кілька разів зазнавав ударів, зокрема двічі – у березні та один раз – у травні. Тоді його теж вивели з ладу.

 

Ізраїль наразі не прокоментував повідомлень про нову атаку по летовищу Алеппо.

 

Ізраїльські ВПС за останні роки завдали вже сотні ударів з повітря по цілях на територіях, що перебувають під контролем влади Сирії, в тому числі по аеропортах Дамаска й Алеппо. При цьому Ізраїль практично ніколи не визнає та не обговорює факти здійснення таких військових операцій.

 

Алеппо розташоване поблизу кордону з Туреччиною, а також районів Ідлібу та Латакії. У 2016 році сирійський режим відвоював Алеппо у сирійських повстанців. Іран використовував летовище Алеппо для перекидання зброї та військового обладнання до Сирії для своїх проксі та бойовиків «Хезболли».

 

28.08.2023

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