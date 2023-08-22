І компрачикоси

«Я маю мрію», – так колись говорили люди розумні і не дуже. Виявилося, що і в мене є мрія – нехай Саркозі почитає Меркель «Муму». Бажано в оригіналі. Огляд подій тижня в Україні.

«Консерви» тижня

Десь у Москві зараз вирішують дилему – позбавити колишнього президента Франції зарплати чи згадати Віктора Гюго і зробити з Ніколя Саркозі «людину, яка сміється». З якогось щастя саме цей персонаж «спалив контору» в інтерв’ю Le Figaro, де заявив, що «ми (він і ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель, – ред.) боролися проти вступу України та Грузії в НАТО попри тиск США. … Україна є мостом між Заходом і Сходом, має залишатися ним».

Такий «міст», на думку Саркозі, мав би підтримуватися «міжнародною угодою, яка закріплює надзвичайно сильні гарантії безпеки, щоб захистити від ризиків нового нападу». Можна ще раз згадати про Будапештський меморандум – але що мав на увазі потенційний Гуїнплен, коли говорив про «ризики нового нападу», то знає тільки він і, можливо, Меркель.

Несподівана відвертість Саркозі збіглася зі заявою керівника штабу НАТО Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може отримати членство в Альянсі, коли поступиться РФ окупованими росіянами територіями. Потім натовський чиновник говорив, що його неправильно зрозуміли, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав цю пропозицію «дивним вкидом», а Президент Зеленський згадав про свою попередню роботу і пожартував щодо обміну територій: «Обмін територій? Так, готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО».

Ще цікавіше буде, коли говорити почне Анґела Меркель і згадає, про що вона боролася з Саркозі.

«Звільнення» тижня

Ще одним «дивним вкидом» можна назвати допис у виданні Newsweek, яке відправило у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Використовуючи чарівне словосполучення «джерело, наближене до українського уряду», американці дійшли висновку, що «в Офісі президента налаштовані проти військового командування».

Залужного вже неодноразово «вбивали» – тепер його «звільняють». У Міністерстві оборони на новину відреагували – назвали «внутрішні розбіжності» російською пропагандою, яку наполегливо просувають «ворожі медіаресурси». Залужний тим часом спілкувався з колегами зі Сполучених Штатів та Великої Британії, після чого відзвітував: «Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника».

Вигадати щось нове, крім «вбивства» і «звільнення» Залужного, російським пропагандистам треба буде оперативно, бо тамтешня аудиторія прагне подібних новин.

«Кассандра» тижня

Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук «ворожі медіаресурси» та місцеві «корисні ідіоти» вже неодноразово ставили на місце Залужного. Вона не реагувала на такі перспективи, але вирішила сказати про більш важливе й актуальне. «Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2–3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда», – написала Ірина Андріївна в соціальній мережі. А коли в її тексті з’явилася фраза «налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох», виникло враження, що Верещук знайома і з Усейном Болтом, і з Еліудом Кіпчоґе, а з Усиком і Фьюрі проводить разом тренування.

Попередній інформаційний спалах Верещук стосувався чоловіка, який три дні евакуювався з собакою з Херсонщини. Важко уявити, що придумає для власної популяризації пані міністр наступного разу.

«Клубнічка» тижня

Після легалізації канабісу Верховна Рада зацікавилася порнографією. Резонанс і від «трави», і від «дорослого кіно» у вищому законодавчому органі був потужний. Модератором історії став народний депутат Ярослав Железняк, який повідомив, що кримінальна відповідальність залишиться лише за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія); порно з дітьми і для дітей.

З порноініціативою в парламенті виступили відразу 25 народних депутатів, і тепер зрозуміло, що Верховна Рада має багату фантазію на предмет, чим себе зайняти. Цікаво, чим себе займе парламент після розв'язання проблем із коноплею та порнографією.