Більшість госпіталізованих з діагнозом лептоспіроз купалися у річці Стрий.

До Львівської обласної інфекційної лікарні продовжують надходити пацієнти з лептоспірозом. Зараз на лікуванні перебуває вісім хворих, п'ятеро з яких – мешканці Стрийського району. Один пацієнт у реанімації. Про це повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян.

Більшість хворих, а саме п'ятеро – мешканці Стрийського району, Дрогобича та Моршина. Усі вони плавали у річці Стрий. Лікарі припускають, що саме під час плавання вони заразилась. За останній місяць з лептоспірозом до інфекційної лікарні госпіталізували шестеро хворих з цього району. Усі вони поступили у дуже важкому стані.

«Наймолодшому пацієнту 32 роки, а найстаршому близько 70. Варто наголосити, що діти не хворіють на лептоспіроз. Водночас перебіг хвороби залежить від віку пацієнта. Чим старше – тим важче переноситься», – пояснила Таміла Алексанян. За перший тиждень серпня до лікарні госпіталізували чотирьох мешканців Львівщини з діагнозом лептоспіроз. Один з них помер, а інші – у важкому стані.