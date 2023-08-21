Більшість госпіталізованих з діагнозом лептоспіроз купалися у річці Стрий.

До Львівської обласної інфекційної лікарні продовжують надходити пацієнти з лептоспірозом. Зараз на лікуванні перебуває вісім хворих, п'ятеро з яких – мешканці Стрийського району. Один пацієнт у реанімації. Про це повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян.
Більшість хворих, а саме п'ятеро – мешканці Стрийського району, Дрогобича та Моршина. Усі вони плавали у річці Стрий. Лікарі припускають, що саме під час плавання вони заразилась. За останній місяць з лептоспірозом до інфекційної лікарні госпіталізували шестеро хворих з цього району. Усі вони поступили у дуже важкому стані.
«Наймолодшому пацієнту 32 роки, а найстаршому близько 70. Варто наголосити, що діти не хворіють на лептоспіроз. Водночас перебіг хвороби залежить від віку пацієнта. Чим старше – тим важче переноситься», – пояснила Таміла Алексанян. За перший тиждень серпня до лікарні госпіталізували чотирьох мешканців Львівщини з діагнозом лептоспіроз. Один з них помер, а інші – у важкому стані.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем та геморагічним синдромом. Найчастіше на неї хворіють влітку та на початку осені, адже це сезон купання в озерах та сільськогосподарських робіт. Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Бактерія, яка викликає лептоспіроз у людей, потрапляє в воду з сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. Також переносниками інфекції можуть стати бабаки, велика рогата худоба, собаки, свині та коні.
Щоб уникнути захворювання, лікарі радять не плавати у водоймах, не призначених для купання. Також під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.
Додамо, що небезпека виникнення інфекційних захворювань є навіть через вживання неякісної води або перебування у ній. Захворювання можуть розвинутися не одразу, адже спочатку триває інкубаційний період – від проникнення збудника до проявлення перших симптомів.
21.08.2023