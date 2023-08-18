США погрожують Туреччині штрафними заходами через її допомогу Росії в обході санкцій.

Анкара раніше заявляла, що не збирається порушувати західних санкцій, запроваджених проти Росії.

 

 

Сполучені Штати погрожують вжити штрафних заходів проти Туреччини через її допомогу Росії в обході міжнародних санкцій. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на свої джерела в Білому домі.

 

За словами співрозмовника The Wall Street Journal, Вашінґтон має намір домогтися від Анкари дотримання обмежень щодо Кремля, щоб таким чином уникнути санкцій проти самої Туреччини. «Представники адміністрації Джо Байдена перебувають у контакті з турецькою владою з цих питань», – зазначає газета.

 

Анкара раніше заявляла, що не збирається порушувати західних санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну. Хоча сама Туреччина при цьому до введених обмежувальних заходів не долучилася.

18.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ковчег із Жаданом у Києві
Після двох аншлагів у Львівській національній опері проєкт “Птах” прямує до столиці. В основі проєкту – мистецьке видання та вірші Сергія Жадана, які надихнули найкращих українських музикантів на створення пісень.
18.08.23 | | Штука
Культурна дипломатія з-над берегів Рейну
 Дзвенислава Саф’ян
Проанонсовано листопадовий двотижневий тур Німеччиною із дванадцяти концертів, домінантою яких стане українська симфонічна класика, та перший фестиваль української класичної та сучасної музики в Німеччині Sounds of Ukraine, започаткований солісткою Львівської філармонії Віоліною Петриченко.
17.08.23 | | Штука
540-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу 20 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах
17.08.23 | | Україна
«Simon&Schuster» видасть «Амадоку» Софії Андрухович 
Бестселер «Амадока» Софії Андрухович вийде друком в одному з найбільших у світі видавництв «Simon & Schuster» (США). Англійська – тринадцята мова, якою побачить світ книжка української письменниці.
16.08.23 | | Штука
539-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, звільнено Урожайне
16.08.23 | | Україна
Нерішучість Байдена стримує наступ України
Джон Болтон
Ця нерішучість є результатом успішного залякування Кремлем ескалацією, а не американської стратегічної необхідності.
15.08.23 | | Дискурси
Війна в Україні реально може розвалити РФ
Олександр МОТИЛЬ
Дезінтеґрація Росії, кажуть, може зробити її непередбачуваною. Але ж чи була колись Росія передбачуваною?
15.08.23 | | Дискурси
ІІІ Конгрес Культури у Львові
На Конгресі говоритимуть про мову війни, діяльність культурних інституцій, вплив міграції на сферу, зміну образу України за кордоном, роботу з культурними цінностями, роль культури тепер та у повоєнному відновленні.
15.08.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.