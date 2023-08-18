США погрожують Туреччині штрафними заходами через її допомогу Росії в обході санкцій.

Анкара раніше заявляла, що не збирається порушувати західних санкцій, запроваджених проти Росії.

Сполучені Штати погрожують вжити штрафних заходів проти Туреччини через її допомогу Росії в обході міжнародних санкцій. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на свої джерела в Білому домі.

За словами співрозмовника The Wall Street Journal, Вашінґтон має намір домогтися від Анкари дотримання обмежень щодо Кремля, щоб таким чином уникнути санкцій проти самої Туреччини. «Представники адміністрації Джо Байдена перебувають у контакті з турецькою владою з цих питань», – зазначає газета.

Анкара раніше заявляла, що не збирається порушувати західних санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну. Хоча сама Туреччина при цьому до введених обмежувальних заходів не долучилася.