Гроші призначені для Росії та Білорусі Євроунія передає Україні та Молдові.

Йдеться про фінансування так званих програм сусідства.

 

 

Європейська Комісія ухвалила рішення перескерувати 135 мільйонів євро з Фонду сусідства, розвитку та міжнародної співпраці, які були спочатку призначені для спільних програм з Росією та Білоруссю, на програми кооперації з Україною та Молдовою. Про це в середу, 16 серпня, повідомила пресслужба Єврокомісії.

 

Єврокомісарка з питань узгодженості та реформ Еліза Феррейра (Elisa Ferreira), коментуючи цей крок, сказала: «Рішення скасувати спочатку передбачувану співпрацю з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували скерувати на цю співпрацю, тепер підуть на користь програмам ЄУ з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю реґіонів Євроунії та зацікавлених сторін з українськими та молдавськими партнерами».

 

Конкретно йдеться про кошти, які спершу були закладені до бюджету програм Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки. Тепер вони будуть спрямовані на програми Interreg з Україною та Молдовою, наприклад, на розвиток «ліній солідарності» та транскордонних транспортних зв'язків, надання медичних послуг, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також зміцнення потенціалу українських та молдавських органів державної влади. «Участь у програмах Interreg також дає Україні та Молдові переваги щодо адміністративного потенціалу та досвіду освоєння коштів ЄУ та управління ними», – зазначають у Єврокомісії.

 

Після початку повномасштабної російської аґресії проти України Єврокомісія призупинила співпрацю з РФ та Білоруссю у рамках програм Interreg. В результаті 26 млн євро було перерозподілено на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нинішнє рішення аналогічним чином перерозподіляє фінансування, що залишилося, на період до 2027 року.

 

Єврокомісія також вирішила, що прикордонні реґіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з Росією та Білоруссю, можуть тепер долучитися до інших існуючих програмах міжрегіональної кооперації Interreg.

16.08.2023

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