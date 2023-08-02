Білий дім може надати на озброєння Тайваню частину «українських» грошей – Financial Times.

За даними видання, Байден має намір звернутися з відповідним проханням до Конґресу.

 

 

Президент США Джо Байден має намір звернутися до Конґресу з проханням скерувати частину грошей, передбачених для військової допомоги Україні, на озброєння для Тайваню. Про це повідомляє газета Financial Times з покликом на свої джерела. Так адміністрація Байдена розраховує прискорити постачання зброї Тайваню на тлі зростання загрози з боку Китаю.

 

Білий дім має намір надати кошти Тайваню у рамках додаткового фінансування України за програмою військової допомоги іноземним державам. Включення до цього пакета Тайваню, вважають експерти, зробить більш реалістичною його підтримку республіканцями, які скептично ставляться до надання допомоги Україні, але підтримують допомогу Тайваню.

 

«Додавання додаткового фінансування для Тайваню поставить деяких республіканців у палаті представників у складніше становище, оскільки багато хто з тих, хто виступає проти фінансування України, як і раніше, підтримують Тайвань», – сказав FT експерт з аналітичного центру Американського інституту підприємництва Зак Купер (Zack Cooper).

02.08.2023

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