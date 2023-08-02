Ветеран-азовець дійшов з Києва до Львова пішки.

 

Доброволець та ветеран азовського підрозділу Петро Скрипка пішки дійшов з Києва до Львова та зібрав понад 400 тис. грн на лікування поранених. Про це повідомила Патронатна служба "Азову".

 

 

 

Ветеран Петро Скрипка пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати кошти для поранених військових.

 

Маршрут пішого марафону пролягав через Житомир та Рівне, в середньому Петро проходив близько 30 км за день. Дорогою чоловік знімав Tik Tok та вів прямі трансляції, з ночівлею та відпочинком зазвичай допомагали підписники. Наразі Петро зібрав вже понад 400 тис. на лікування поранених.

 

У Патронатній службі Азову закликають українців підтримати ініціативу Петро Скрипки та долучитись до його збору. 

02.08.2023

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