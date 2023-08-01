524-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:39 США обговорюють з Японією постачання 155-міліметрових снарядів для України, аналогічні угоди з Болгарією і Південною Кореєю вже укладені, повідомляє Financial Times.

10:22 За підрахунками Великої Британії, втрати російської армії у війні проти України складають понад 200 тисяч осіб убитими та пораненими, заявив політичний координатор Великої Британії Фергус Екерслі на засіданні Ради безпеки ООН.

10:11 Три цивільні судна, ізраїльське Ams1, грецьке Sahin 2 та турецько-грузинське Yilmaz Kaptan, проігнорували попередження Росії та йдуть в Чорномц морі прямим курсом в українські порти, повідомив OSINT-журналіст Маркус Джонсон.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова українські війська ведуть наступальні дії проти 58-ї загальновійськової армії Росії, яка швидше за все, бореться з бойовою втомою та виснаженням у передових підрозділах, які перебувають у напружених боях вже понад вісім тижнів. Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська в обороні стягнуті зі Східного та Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією. Підрозділи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що їм давно пора на ротацію з лінії фронту. На півдні загальні проблеми для російських командирів, швидше за все, включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

47,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

122,1% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

157,1% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:39 Москву знову атакували безпілотники, один із дронів знову врізався у вежу Москва-Сіті, повідомив московський мер Собянін.

09:33 Росіяни вночі атакували Харків п'ятьма дронами-камікадзе, зруйнувано два поверхи одного з гуртожитків, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:29 Вчора ввечері завершили рятувальну операцію у Кривому Розі, внаслідок російської ракетної атаки двома випущеними з-під Джанкою "Іскандерами" було п'ять поверхів одного під'їзду житлового будинку, 6 людей загинуло, 81 – постраждало, шпиталізовано 19 поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Нинішній лень, 1 серпня, у Кривому Розі є жалобним.

09:14 Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області, чотирьох озброєних осіб було помічено за допомогою тепловізорів, українські прикордонники відкрили вогонь і змусили росіян відійти назад, повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

09:09 Українські війська ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На Куп’янському та Лиманському напрямках підрозділи Сил оборони продовжують стримувати наступ росіян. Тривають важкі бої, ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат.

09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• "Група Ваґнера" може витіснити російську армію як ключового партнера білоруської армії в навчаннях. Нова роль "групи Ваґнера" у навчанні на рівні білоруських рот є помітною. Білоруські військові зазвичай проводять такі навчання з російськими інструкторами.

• Міністерству оборони Росії ймовірно ймовірно, змогло завербувати невідому кількість "ваґнерівців" після невдалого заколоту фінансиста "групи Ваґнера" Прігожина, хоча Прігожин наказав решті бійців Вагнера зібратися в Білорусі до 5 серпня.

• Прігожин заявив, що "група Ваґнера" припинила вербування в Росії, і стверджував, що "група Ваґнера" не потребує додаткового поповнення і має достатні резерви.

• Міністр оборони Росії Шойґу виступив з шаблонними коментарями, в яких він представив російську державу як таку, що адекватно підтримує довгострокові зусилля з формування збройних сил і задовольняє російський попит на озброєння за рахунок внутрішнього виробництва і міжнародного співробітництва.

• Знимки, опубліковані 30 і 31 липня, візуально підтверджують пошкодження мосту Чонгар після українського удару 29 липня.

• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова 31 липня підтвердила, що з початку війни Росія перемістила до Російської Федерації 4,8 мільйона українців, у тому числі понад 700 тисяч дітей, чим, вірогідно, порушила четверту Женевську конвенцію.

• Українські війська 31 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували атакувати на північний захід і південний захід від Бахмута, в районі західної межі Донецької та східної Запорізької областей та на заході Запорізької області. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські війська звільнили додатково 2 квадратних кілометри території в районі Бахмута та 12,6 квадратних кілометрів на Бердянському (район західної межі Донецької та східної Запорізької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

• Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні.

• Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня заявив, що Київ і Вашингтон розпочнуть консультації щодо надання Україні "гарантій безпеки" вже на тижні з 6 по 13 серпня. Єрмак заявив, що гарантії безпеки для України – включаючи "конкретні і довгострокові зобов'язання, які забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому" – охоплюватимуть період до набуття Україною членства в НАТО. Єрмак назвав гарантії безпеки "важливою передумовою" для відновлення України і зазначив, що гарантії безпеки включають фінансову підтримку України, а також санкції і каральні заходи проти Росії.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна та Авдіївка-Донецьк і заявляли про успіхи в Луганській області.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії під Бахмутом.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Донецької та Запорізької областей.

• Російські війська вели обмежені контратаки на заході Донецької та Запорізької областей.

• Президент Росії Путін 31 липня ратифікував закон про збільшення штрафу за неприбуття мобілізованих або військовозобов'язаних до військкомату за викликом.

08:38 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: