523-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:39 Станом на 12:10 знайдено 4 тіла загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, 43 особи поранені, повідомили в ДНСН України. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

12:28 Версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась, висновки досудового розслідування будуть повідомлені найближчим часом, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін

12:01 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:41 Після ракетного удару зранку о 9:02 в будинках в Кривому Розі знайдено два тіла загиблих, від п'яти до семи людей перебувають під завалами, 20 людей дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону. Зруйновано від 5-го до 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку, практично знищено технікум політехнічного інституту Кривого Рогу.

11:14 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 130 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 91 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Минулої доби застосовувалися обмеження по балансу потужності для виробників електроенергії з відновлюваних джерел величиною до 306 МВт.

Аварійно вимикалася лінія 750 кВ та підстанція у Запорізькій області та лінія 330 кВ у Чернігівській області. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

10:33 Росіяни зранку завдали удару двома ракетами по Кривому Розі, ракети влучили по навчальному закладу і житловому будинку, щонайменше одна людина загинула, повідомив глава МВС Ігор Клименко. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга – зруйнувала секцію з 4-го по 9-й поверхи житлового будинку. Відповідні служби ліквідовують пожежу та розбирають завали, де можуть іще перебувати люди.

10:12 Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.Всі дії ворога безсуспішні.

На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км .

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка - успіху не мав. Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Звільнена площа складає 204,7 кв. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв. км. На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російська влада вважає пріоритетом внесення змін до законодавства, щоб уможливити щвидше призивати до армії більшу кількість чоловіків. У середині липня 2023 року Держдума підвищила максимальний вік призову з 27 до 30 років, зберігши при цьому нинішню нижню межу на рівні 18 років. Хоча призовники наразі не розгорнуті в Україні, додаткові їхня кількість звільнить професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині Росії.

• 24 липня 2023 року президент Путін підписав законопроект, який поступово підвищить верхню вікову межу для резервістів, що підлягають призову, причому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років. Резервістами забезпечили «часткову мобілізацію» восени 2022 року та можуть забезпечити більш швидке збільшення кількості готових для участі в бойових діях в Україні.

Зростання ймовірності примусу до участі в бойових діях, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і недавній заколот "Ваґнера" разом підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

47,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

121,5% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

156,3% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:27 Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили 37 кв. км території, з них 2 кв. км за минулий тиждень, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут.

09:07 Російські війська вночі о 12-й годині завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств, тілесні ушкодження отримав чоловік, він перебував неподалік від епіцентру вибуху. Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння в селищі Великий Бурлук, загиблих і травмованих немає.

09:03 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відсутність реакції російських мілблогерів на український удар на мосту через Чонгар є помітним переломом у російських репортажах про війну в Україні та може свідчити про те, що Кремль наказав російським мілблогерам утримуватися від висвітлення певних тем.

• Президент Росії Путін фальшиво назвав поточний український контрнаступ таким, що перешкоджає перспективам переговорів.

• Українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, а на деяких напрямках заявлено про успіхи.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Сватове-Креміна та Авдіївка-Донецьк, але не досягли підтверджених успіхів на цих напрямках.

• Українські війська вели наступальні операції на південний захід і північний захід від Бахмута і заявлено про успіхи на цьому напрямку.

• Українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Донецької та Запорізької областей і, як стверджували, досягли незначного прогресу.

• Російські джерела стверджували, що російські війська контратакували та повернули втрачені позиції на заході Донецької та заході Запорізької областей.

• Російські джерела стверджують, що російські чиновники планують регулювати діяльність цивільних волонтерів, які займаються постачанням російським військам в Україні.

• Повідомляється, що 29 липня українські партизани здійснили диверсію проти російської військової техніки в окупованому Маріуполі Донецької області.

08:50 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: