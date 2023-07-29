В Україні воюють десятки екстремістів з Німеччини.

Більшість із них воює на боці Росії, причому йдеться як про ультралівих, так і про ультраправих.

 

 

Десятки екстремістів із Німеччини вирушили до зони бойових дій в Україні з початку російського вторгнення. Про це пише видання Welt am Sonntag з покликом на відповідь на свій запит до міністерства внутрішніх справ ФРН.

 

Загалом органи безпеки Німеччини зареєстрували виїзд із країни 61 особи, яка «має зв'язок з екстремізмом або політично вмотивованою злочинністю», повідомили в міністерстві. Щодо 39 осіб є достовірні дані, що вони залишили Німеччину «з наміром брати участь у бойових діях».

 

З них 27 осіб налаштовані проросійськи та 12 – проукраїнськи, повідомили у відомстві. Серед тих, хто вирушив на війну, є як праві, так і ліві екстремісти. Щодо абсолютної більшості цих осіб у влади є конкретна інформація про те, що вони брали участь у бойових діях.

 

Загалом же німецьких громадян, які беруть чи брали участь у воєнних діях в Україні за минулі півтора року, значно більше. Наприклад, є низка колишніх солдатів, які раніше пройшли вишкіл у Бундесвері, що долучилися до Міжнародного легіону в українській армії. Проте в цьому конкретному випадку йдеться саме про екстремістів.

 

Участь у бойових діях в Україні не підпадає під покарання, згідно з німецькими законам, якщо люди, які виїхали в місця боїв, діють як члени регулярних збройних сил або еквівалентних добровольчих загонів і підрозділів ополченців, заявили Welt am Sonntag у пресцентрі федерального міністерства юстиції. Кримінальна відповідальність наступає, якщо німецький громадянин воює як найманець.

29.07.2023

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