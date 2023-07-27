Британська влада дозволила російським мільярдерам витрачати гроші зі заморожених рахунків.

Дозволено фінансувати «необхідні потреби», зокрема, обслуговуючий персонал.

Російські бізнесмени, які мешкають у Великій Британії, проти яких були запроваджені санкції у зв'язку зі вторгненням в Україну, отримали від британської влади право витрачати зі своїх заморожених рахунків великі суми. Про це пише The New York Times. Витрачати кошти дозволено на «необхідні потреби», зокрема, на обслуговуючий персонал, включно з особистими водіями і кухарями.

За даними видання, гроші бізнесменам, які перебувають під санкціями, видають на підставі ліцензій, які дозволяють користуватися частиною активів зі заморожених рахунків. У деяких випадках російським бізнесменам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік.

Наприклад, один зі засновників Альфа-банку Михайло Фрідман у перший рік повномасштабної війни в Україні отримав ліцензію на утримання домашнього персоналу, що складається з 19 співробітників. До них входили водії, особисті кухарі, прибиральниці тощо. Утримання обслуговуючого персоналу протягом десяти місяців коштував Фрідману 300 тисяч фунтів стерлінгів. Зараз, уточнює видання, ця ліцензія закінчилася, проте бізнесмен, ймовірно, спробує отримати новий дозвіл.

Крім того, Фрідман знімав щомісяця сім тисяч фунтів стерлінгів для покриття «основних потреб своєї родини».

Колишньому партнерові Фрідмана Петрові Авену влада Великої Британії схвалила щомісячну суму – 60 тисяч фунтів стерлінгів. Більша частина цих грошей — близько 45 тисяч — йде на оплату послуг охоронного агентства, яке, своєю чергою, влада перевіряє на предмет того, чи не допомагає воно Авену уникати санкцій.

The New York Times повідомляє, що 2022 році влада Об’єднаного Королівства отримала близько тисячі заявок на видачу ліцензій від російських багатіїв. До кінця року уряд схвалив 82 заявки. Багато заявок досі залишаються на розгляді.