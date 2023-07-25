США пообіцяли захищати східноєвропейських союзників від «вагнерівців».

Таким чином Держдепартамент відреагував на заяву Лукашенка про евентуальний наступ ПВК на Польщу.

У Державному департаменті США запевнили, що захищатимуть території східноєвропейських союзників з НАТО, зокрема Польщі, у разі аґресії ПВК «Вагнер». Відповідна заява пролунала з вуст речника Держдепартаменту Метью Міллер (Matthew Miller) під час брифінгу для преси. Розшифрування брифінгу опубліковане на офіційному сайті американського зовнішньополітичного відомства.

Тему ПВК «Вагнер» підняв один з присутніх журналістів, поставивши Міллеру таке запитання: «Наскільки США стурбовані коментарями (білоруського диктатора Олександра) Лукашенка про те, що війська “Вагнера” хочуть вторгнутися до Польщі?». Речник Держдепартаменту назвав заяву Лукашенка «безвідповідальною» і запевнив: «Я б лише повторив, що наш союз із Польщею міцний. Звичайно, Польща є членом НАТО, і ми будемо захищати, якщо буде потрібно, кожен дюйм території НАТО».

Міллер теж зазначив, що «єдина країна, яка продемонструвала не лише намір, а й готовність вторгнутися до сусідів – це Росія, а не Польща і не якась інша країна».

На брифінгу також було зачеплено тему українського контрнаступпу. Журналісти бідкалися тим, що він розвивається занадто повільно. На що Метью Міллер зреагував так:

«Дозвольте мені відійти назад і сказати, що, незважаючи на цей контрнаступ, Україна вже повернула (якщо вивести за дужки Крим) десь приблизно 61 відсоток території, окупованої з моменту початку повномасштабного вторгнення. Отже, Україні вже вдалося неймовірно успішно повернути територію, яку Росія тимчасово окупувала. Що стосується актуального контрнаступу, то я не буду коментувати його з цієї трибуни. Як я вже казав раніше, ми залишимо це українським військовикам. Ще раз скажу, з нашої точки зору, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їм величезну кількість військового обладнання, як і наші союзники та партнери як в Європі, так і в усьому світі, і ми продовжуватимемо це робити. Ви можете очікувати подальших оголошень про військову допомогу найближчими днями».