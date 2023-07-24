Ілон Маск змінює логотип Twitter.

Замість звиклої синьої пташки там буде біла літера «Х» на чорному тлі.

У понеділок, 24 липня, Ілон Маск і головна виконавча директорка Twitter Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino) оприлюднили новий логотип для цієї платформи мікроблогів. Ним буде біла літера «Х» на чорному тлі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт самого власника соціальної мережі.

«Скоро ми розпрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма пташками», – написав Ілон Маск на своїй офіційній сторінці у Twitter.

«X тут! Зробімо це», – написала у Twitter Яккаріно. Вона зразу ж опублікувала зображення логотипу, спроєктованого на офісах компанії в Сан-Франціско.

Маск, своєю чергою, опублікував зображення мерехтливої літери «X» у аудіочаті Twitter Spaces. Він також поставив новий логотип собі на аватарку.

Нагадаємо, що Маск придбав компанію Twitter у жовтні минулого року. Цьогоріч у березні компанія змінила свою назву на X Corp.

Цікаво, що на сайті Twitter досі можна прочитати, що «логотип компанії, який зображує синю пташку, є її найбільш впізнаваним активом». «Саме тому ми так дбайливо ставимося до нього», – йдеться на сайті.