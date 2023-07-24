Ілон Маск змінює логотип Twitter.

Замість звиклої синьої пташки там буде біла літера «Х» на чорному тлі.

 

 

У понеділок, 24 липня, Ілон Маск і головна виконавча директорка Twitter Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino) оприлюднили новий логотип для цієї платформи мікроблогів. Ним буде біла літера «Х» на чорному тлі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт самого власника соціальної мережі.

 

«Скоро ми розпрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма пташками», – написав Ілон Маск на своїй офіційній сторінці у Twitter.

 

«X тут! Зробімо це», – написала у Twitter Яккаріно. Вона зразу ж опублікувала зображення логотипу, спроєктованого на офісах компанії в Сан-Франціско.

 

 

Маск, своєю чергою, опублікував зображення мерехтливої літери «X» у аудіочаті Twitter Spaces. Він також поставив новий логотип собі на аватарку.

 

Нагадаємо, що Маск придбав компанію Twitter у жовтні минулого року. Цьогоріч у березні компанія змінила свою назву на X Corp.

 

Цікаво, що на сайті Twitter досі можна прочитати, що «логотип компанії, який зображує синю пташку, є її найбільш впізнаваним активом». «Саме тому ми так дбайливо ставимося до нього», – йдеться на сайті.

24.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музика для короля
Олександра Шутко
29 липня у Львові в рамках VIII Міжнародного фестивалю «Pizzicato e Cantabile» відбудеться унікальний концерт, на якому звучатимуть твори з репертуару прусського короля Фридриха Великого (1712–1786). Адже той був не лише знаним полководцем і правителем, а й вправним флейтистом.
24.07.23 | | Штука
515-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
23.07.23 | | Україна
Привид Опери
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Опера, Алік Олісевич і щур у світлі прожекторів на рампі
22.07.23 | | Минуле
514-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за добу понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
22.07.23 | | Україна
«Стати справжнім»: що ховається за модними перегонами?
Олеся Ісаюк
Ряд суспільних практик перетворюється на корсет. І відмова від ідентичності виглядає цілком допустимою ціною "цивілізованості"
21.07.23 | | Україна
Нещасливці (пост)радянського Макондо
Світлана Вардеванян
Роман про марні спроби зауважити реальність можна читати як спробу рефлексії про заблукане в часі (пост)радянське покоління – хворобливе й неприкаяне: люди в «холоді відчаю» існують, але не живуть, бо для життя треба зауважити себе, зустрітися з Іншим.
21.07.23 | | Штука
513-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
21.07.23 | | Україна
Як мозок створює ваше фізичне сприйняття себе
Діана Квон
Нейробіологи почали досягати певних успіхів у пошуку ділянок мозку, відповідальних за формування двох аспектів "самості": "я" і "ся" 
20.07.23 | | Наука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.